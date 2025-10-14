Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Compte si compres aquest producte al supermercat: un metge adverteix dels seus perills

Pascal Gonçalves, expert en prevenció de la salut, alerta que molts d’aquests productes “no són pastisseria, sinó química”

Cistell de supermercat

Cistell de supermercat / CC0

Bruna Segura

Girona

Un metge francès, Pascal Gonçalves, ha llançat una advertència sobre el consum habitual de pastissos i dolços industrials que es venen als supermercats. Segons l’expert, aquests productes representen “un problema de salut pública”, ja que contenen una gran quantitat d’additius i ingredients ultraprocessats.

En una entrevista a Yahoo! Notícies França, Gonçalves explica que molts d’aquests aliments “no són realment pastissos, sinó muntatges químics”. L’autor de l’estudi La elecció correcta al supermercat assenyala que aquest tipus de productes haurien de descartar-se d’una dieta saludable, sobretot fora dels àpats principals.

El metge diferencia entre els pastissos elaborats amb ingredients naturals —com mantega, sucre, ous o ametlles— i aquells que incorporen fins a una vintena d’additius industrials, com estabilitzadors, emulsionants, espessidors o oli de palma.

Gonçalves subratlla que el consum freqüent d’aquests productes pot tenir efectes greus a llarg termini, com sobrepes, obesitat o fins i tot risc de càncer, a causa de la presència d’alguns additius considerats cancerígens.

Com a recomanació, el metge aconsella optar per pastissos casolans elaborats amb ingredients senzills i de procedència coneguda, per mantenir una alimentació més segura i equilibrada.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents