Ho has de saber: És important que anem al lavabo cada dia? Quantes vegades és normal?
La Fundació Espanyola de l’Aparell Digestiu recorda que és saludable evacuar fins a una vegada cada tres dies i alerta sobre l’ús indegut de laxants
El restrenyiment és una disminució en la freqüència o dificultat per evacuar, habitualment relacionada amb un mal funcionament de l’intestí gruixut, el recte o l’anus, o bé amb canvis en l’alimentació i els hàbits quotidians.
Segons la Fundació Espanyola de l’Aparell Digestiu (FEAD), prop d’un 15% de la població pateix restrenyiment crònic, especialment dones i persones majors de 65 anys. Els experts expliquen que, sovint, l’intestí no es contrau correctament per fer avançar les femtes, o bé que el recte no té prou sensibilitat per detectar-les i generar la necessitat d’evacuar.
Encara que el restrenyiment crònic no implica riscos greus per a la salut, pot provocar hemorroides i fissures anals. A més, la FEAD destaca que no augmenta el risc de patir càncer de còlon, un dels mites més estesos sobre aquesta condició.
Pel que fa a la freqüència normal, els especialistes aclaren que no és necessari anar al bany cada dia: és perfectament saludable fer deposició fins a una vegada cada tres dies. També recomanen no utilitzar laxants sense recepta mèdica, ja que poden generar dependència i empitjorar el problema.
Per prevenir el restrenyiment crònic, es recomana una alimentació rica en fibra. Això inclou:
- Dues racions de verdura al dia, una d’elles crua.
- Tres peces de fruita diàries, preferentment senceres i amb pell.
- Productes integrals com cereals, pa, pasta o arròs.
- Llegums entre dues i cinc vegades per setmana, que aporten fibra i proteïnes d’alta qualitat.
Els experts conclouen que mantenir una dieta equilibrada, hidratar-se bé i fer activitat física regularment són els pilars bàsics per garantir un bon trànsit intestinal i evitar el restrenyiment.
- Deu mossos ferits en una persecució entre Lloret i Vidreres per aturar un conductor que ha donat positiu en drogues
- Alerta per fortes pluges a la província de Girona
- Aquestes són les 4 malalties que es poden diagnosticar només mirant els peus
- La Seguretat Social adverteix: si guanyes 300 euros al mes hauràs de donar-te d’alta com a autònom
- Detingut per tràfic de drogues l'amo de dos supermercats i un saló de manicura de Girona
- Primer pas per aixecar dues noves torres en un lateral del parc del Migdia de Girona
- Acaba amb els problemes de la mampara de bany
- Colmado Singular: La botiga de queviures més extraordinària