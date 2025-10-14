Què és la síndrome metabòlica? Tot el que has de saber sobre el 'nou' gran problema de salut del segle XXI
Prop d’un 20% de la població pateix aquesta combinació de factors de risc que multiplica fins a sis vegades la probabilitat de patir malalties cardiovasculars i diabetis
El síndrome metabòlic s’ha convertit en un dels principals problemes de salut pública del segle XXI, afectant aproximadament un de cada cinc espanyols. Es tracta d’un conjunt de factors de risc cardiometabòlics que, combinats, augmenten de manera significativa la probabilitat de desenvolupar malaltia cardiovascular, diabetis tipus 2 i mortalitat prematura.
Segons explica Rubén Chacón-Cabanillas, infermer especialista en salut mental, aquest trastorn no presenta símptomes evidents, però està relacionat amb l’obesitat abdominal, la hipertensió, la diabetis i els nivells alts de greixos a la sang. Les seves causes principals són genètiques, ambientals i relacionades amb l’estil de vida, especialment amb el sedentarisme i una mala alimentació.
A l'Estat espanyol, la Federació Internacional de Diabetis estableix diversos criteris diagnòstics:
- Perímetre abdominal superior a 94 cm en homes i 80 cm en dones.
- Triglicèrids iguals o superiors a 150 mg/dl.
- Colesterol HDL inferior a 40 mg/dl en homes i 50 mg/dl en dones.
- Pressió arterial per sobre de 130/85 mmHg.
- Glucosa en dejú superior a 100 mg/dl o diagnòstic previ de diabetis tipus 2.
Per considerar que una persona està en risc, s’ha de complir el criteri de perímetre abdominal i almenys dos més dels restants.
Les infermeres juguen un paper fonamental en la detecció i prevenció del síndrome metabòlic, mitjançant la mesura de la pressió arterial, el control del pes i la valoració analítica de sang.
El tractament se centra en la prevenció primària i en la modificació dels hàbits de vida. Els professionals de salut recomanen:
- Seguir una dieta equilibrada, rica en greixos saludables i baixa en sucres.
- Deixar de fumar i reduir el consum d’alcohol.
- Mantenir un pes adequat (IMC entre 18,5 i 24,9).
- Fer exercici físic regular: almenys 150 minuts setmanals d’activitat moderada o 75 minuts d’intensa.
- Descansar correctament i controlar l’estrès i l’ansietat.
A més, és essencial seguir el tractament mèdic prescrit per controlar la diabetis, el colesterol o la hipertensió quan sigui necessari.
Els experts també adverteixen que les persones amb trastorns mentals greus presenten un major risc de patir síndrome metabòlic, tant per les pròpies condicions de salut com pels efectes secundaris dels tractaments psicofarmacològics.
En definitiva, adoptar hàbits de vida saludables és la millor estratègia per prevenir i frenar l’avanç d’aquest “nou” gran problema de salut del nostre temps.
