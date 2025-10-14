T'interessa la resposta: Fins a quina edat hem de beure llet? Els experts ho tenen clar
Malgrat els mites recents, la llet continua sent un aliment essencial en totes les etapes de la vida per la seva aportació de calci, vitamines i beneficis per a la salut òssia i cardiovascular
La llet és un dels aliments més complets i nutritius que existeixen. Ha estat present en la dieta humana des de fa més de 7.500 anys, segons un estudi del University College London, i continua sent fonamental per al creixement, el manteniment dels ossos i la prevenció de malalties.
La seva riquesa en calci, proteïnes, greixos saludables i vitamines (com la B2, A, D i B12) la converteix en una font bàsica de nutrients. Un vas de llet aporta prop de 100 mg de calci per cada 100 ml, contribuint a cobrir les necessitats diàries recomanades.
Segons la doctora Elena Fernández, membre de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), la llet té un paper destacat en la prevenció de malalties cardiovasculars, alguns tipus de càncer, hipertensió i problemes ossis o dentals. També pot ajudar a combatre el sobrepès i l’obesitat infantil.
Els especialistes recomanen consumir 2 o 3 racions diàries de productes lactis, preferentment baixos en greix, dins d’una dieta equilibrada com la mediterrània o la dieta DASH, amb un alt contingut en fruites, verdures, cereals integrals i peix.
Diversos estudis han associat una ingesta elevada de proteïnes làcties, potassi, magnesi i calci amb una reducció del risc d’ictus i malaltia coronària. A més, el calci de la llet —juntament amb el flúor— és essencial per enfortir els ossos i mantenir unes dents sanes, especialment durant la infància i l’adolescència.
Pel que fa al pes corporal, la recerca mostra que els làctics baixos en greix no engreixen, sinó que poden afavorir la pèrdua de pes i millorar el metabolisme del calci, contribuint així al control energètic.
Quant a l’edat per deixar de beure llet, la doctora Fernández és clara: no hi ha una edat límit. Aquest aliment és beneficiós al llarg de tota la vida —des de la infantesa fins a la tercera edat—, sempre que no hi hagi intolerància a la lactosa o al·lèrgia a la proteïna de la llet, problemes que afecten una minoria d’adults i que són tractables i controlables.
Malgrat la davallada en el consum de llet en els darrers anys, els experts insisteixen que el seu consum regular contribueix a mantenir la salut i la qualitat de vida. Gràcies al seu alt valor nutricional i preventiu, la llet continua sent, avui, una de les begudes més recomanades per a totes les edats.
