Tens més de 35 anys i fumes? T'hauries de fer aquesta prova urgentment
El tabaquisme és la principal causa de la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), que afecta prop d’un 30% de les persones fumadores. Els especialistes alerten que la detecció precoç pot salvar vides
Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) provoca cada any més de tres milions de morts al món i, si les previsions es compleixen, l’any 2030 es convertirà en una de les principals causes de mortalitat relacionada amb el tabac.
Davant aquesta situació, diversos especialistes en pneumologia recomanen que totes les persones fumadores majors de 35 anys es facin una espirometria de manera periòdica, encara que no presentin símptomes. Aquesta prova permet detectar de forma precoç la malaltia i millorar el pronòstic i la qualitat de vida dels pacients.
L’espirometria és una prova senzilla i indolora que mesura la quantitat i la velocitat de l’aire que expulsa una persona. El pacient respira a través d’una boquilla connectada a un espiròmetre i, després d’agafar aire, l’ha d’expulsar amb força durant uns segons. L’examen es repeteix diverses vegades per obtenir un resultat fiable.
El tabaquisme és la causa principal de la MPOC, que es desenvolupa aproximadament en tres de cada deu fumadors. Els factors genètics també hi poden influir, però el consum acumulat de tabac és el determinant més clar en la seva aparició i gravetat.
Els fumadors passius també corren risc, especialment si passen moltes hores en espais amb fum, com recorden els experts, que valoren positivament la prohibició de fumar en bars i restaurants, una mesura que ha reduït l’exposició al fum ambiental.
Els símptomes de la MPOC —com la tos persistent, l’expectoració i la falta d’aire— solen aparèixer quan la malaltia ja està força avançada i sovint es confonen amb els efectes habituals de fumar o amb signes de l’edat.
Tot i que la MPOC no té cura, existeixen tractaments que en redueixen els símptomes i en frenen la progressió, com els broncodilatadors, les teràpies d’oxigen i els programes de rehabilitació respiratòria.
Els metges insisteixen que el canvi d’estil de vida és essencial per prevenir i controlar aquesta malaltia: deixar de fumar, fer activitat física regular i mantenir una bona higiene pulmonar són les claus per preservar la salut respiratòria i evitar complicacions futures.
