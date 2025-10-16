Alerta: Aquest hàbit pot matar més persones que el càncer, en només 35 anys
Si no es redueix el seu ús, es calcula que el 2060 la resistència bacteriana podria provocar fins a 40.000 morts anuals a l’Estat espanyol i 390.000 a Europa
La resistència als antibiòtics s’ha convertit en una amenaça global que afecta la salut humana, animal i ambiental, i que ja preocupa les autoritats sanitàries d’arreu del món. Segons el Pla Nacional contra la Resistència als Antibiòtics (PRAN), cada any moren més de 700.000 persones al món i 33.000 a Europa a causa d’infeccions provocades per bacteris resistents als fàrmacs. A l’Estat espanyol, les víctimes superen les 4.000 anuals.
A més de les conseqüències en la salut pública, aquesta crisi té un impacte econòmic molt elevat: el cost sanitari associat a la resistència bacteriana arriba als 1.500 milions d’euros anuals.
Els experts adverteixen que, si no es redueix l’ús inadequat d’antibiòtics, en 35 anys la resistència podria convertir-se en la primera causa de mort a Europa, superant fins i tot el càncer.
Què és la resistència als antibiòtics?
Es tracta de la capacitat que desenvolupen les bacteris per sobreviure als medicaments que abans les destruïen. Aquest procés és natural, però s’ha accelerat per l’abús i la mala utilització dels antibiòtics, tant en medicina humana com en veterinària. Si la situació no canvia, Europa podria tornar a una època en què infeccions comunes com una pneumònia serien incurables.
Un ús irresponsable, la causa principal
Prop del 80% de les infeccions hivernals més freqüents —com les que afecten la gola, el nas o els pulmons— són víriques, i per tant no es tracten amb antibiòtics. Tot i això, l’automedicació i l’ús sense recepta continuen sent habituals, fet que agreuja el problema i pot provocar efectes adversos com diarrea o erupcions cutànies.
Tot i una lleugera reducció en el consum, Espanya continua sent un dels països de la UE amb més prescripcions d’antibiòtics, ocupant el cinquè lloc europeu. En canvi, en l’àmbit veterinari, les vendes d’antibiòtics han baixat un 13,6%, una dada que s’alinea amb la mitjana europea.
Els antibiòtics més utilitzats
Els fàrmacs més receptats continuen sent:
- Amoxicil·lina/clavulànic
- Amoxicil·lina
- Azitromicina
Com podem combatre la resistència?
Les autoritats sanitàries insisteixen que la prevenció i la responsabilitat individual són essencials:
- No automedicar-se ni compartir antibiòtics.
- Seguir sempre les indicacions mèdiques o veterinàries.
- Acabar el tractament complet encara que els símptomes millorin.
- No reutilitzar ni guardar restes d’antibiòtics.
- Rentat freqüent de mans, bona higiene alimentària, evitar el contacte amb persones malaltes i complir el calendari de vacunació.
Els experts coincideixen que només amb una utilització responsable dels antibiòtics es podrà evitar una crisi sanitària mundial comparable —o fins i tot pitjor— que la del càncer.
- Deu mossos ferits en una persecució entre Lloret i Vidreres per aturar un conductor que ha donat positiu en drogues
- Una sentència condemna l'Ajuntament de Girona a pagar 9,7 milions a l'exconcessionària dels dos aparcaments municipalitzats
- S'accidenta amb patinet amb una menor de quatre anys a Palafrugell i acaba apunyalant un jove que l'intentava ajudar
- Sabies que a Sant Pere Pescador hi ha un edifici públic amb una finestra tan petita i estreta per la qual només t’hi cabria una mà?
- Aquest és el secret dels millors brunyols de l’Empordà
- Els Bombers han de rescatar amb helicòpter un operari ferit en un edifici en obres de Girona
- El col·legi Maristes prepara la trobada d’exalumnes més multitudinària
- T'interessa la resposta: Fins a quina edat hem de beure llet? Els experts ho tenen clar