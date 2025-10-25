La doctora explica els símptomes més comuns per falta de magnesi
No som conscients que si hi ha aliments que no consumim poden baixar les defenses ràpidament
Balma Simó
Tot i semblar que mengem correctament, amb tantes dietes pot ser que deixem de consumir minerals o proteïnes essencials per al nostre organisme. En aquest cas, la doctora Isabel Viñas explica com saber si et falta magnesi, un mineral imprescindible per al bon funcionament del nostre cos.
L'especialista assenyala que hi ha fins a quatre símptomes i explica convenientment cadascun d'ells. A més, Viñas detalla que el magnesi és fonamental per al descans muscular i diu que la seva falta impedeix completar bé el procés de contracció i relaxació.
"Rampes i tics"
"El primer [dels símptomes] seria rampes musculars, incloent-hi tics als ulls", enumera l'especialista. I explica per què: "El magnesi és fonamental per a la relaxació neuromuscular. Quan no tenim prou magnesi a l'interior de les cèl·lules, no es produeix aquest cicle de contracció i relaxació; hi ha una contracció 'contínua' i això es manifesta com rampes i tics als ulls".
Així mateix, la metgessa afegeix que la "fatiga crònica, especialment, fatiga muscular", és un altre dels símptomes.
Per això, destaca que aquest mineral estabilitza la molècula d'ATP [Adenosin trifosfat], la principal font d'energia cel·lular, i resulta fonamental per al bon funcionament dels mitocondris.
"Tot el que mengem es converteix en ATP i, alhora, el magnesi és fonamental per al correcte funcionament dels mitocondris, que són la nostra fàbrica d'energia", assegura la doctora.
Canvis a l'estat d'ànim i en el son
El tercer símptoma de què adverteix Viñas per la falta de magnesi és una alteració de l'ànim. Això és perquè ajuda a regular el cortisol i a produir neurotransmissors per mantenir l'equilibri mental. "El magnesi és fonamental per al correcte metabolisme d'eliminació del cortisol i, alhora, el magnesi és clau per a la correcta producció de neurotransmissors tan importants com pot ser la serotonina", explica la metgessa.
Per acabar, la doctora explica que la manca de magnesi "pot donar lloc a alteracions del son", ja que aquest mineral participa en la producció de melatonina, l'hormona que regula el descans nocturn.
