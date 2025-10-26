L'experta mèdica ens mostra 10 falses creences sobre el dolor lumbar
El 80% de la població patirà algun episodi de mal d'esquena
Rebeca Gil
Patir mal d'esquena és molt normal. Ens col·loquem malament en asseure'ns, caminem encorbats, o potser tenim problemes físics que fan que inconscientment agafem una mala postura. Segons les dades que facilita l'experta, un 80% de les persones patiran mal d'esquena en algun moment de la seva vida. I si has patit un d'aquests episodis, tot i estar recuperat, segurament recauràs en un any.
Tal com explica la doctora Raquel Almodóvar, reumatòloga de l'Hospital Universitari Fundació Alcorcón (Madrid).
"S'estima que un 23% de la població general tindrà en algun moment de la seva vida algun episodi de dolor lumbar crònic, és a dir, dolor persistent de més de 3 mesos de durada."
"A més, en un 11-12% de la població el dolor lumbar produirà, alguna vegada, una limitació en les seves activitats".
Aquestes xifres fan que el dolor lumbar sigui la principal causa de discapacitat a Espanya i en l'àmbit mundial, sobretot en adults en edat laboral, cosa que reflecteix la importància d'abordar aquesta manifestació i, en la mesura que sigui possible, intentar prevenir-la.
Un document per desmuntar els tòpics sobre el mal d'esquena
Per aquesta raó, des de la Societat Espanyola de Reumatologia han elaborat un document centrat a rebatre una sèrie de falses creences referides al dolor lumbar, que no ajuden gens a la recuperació.
La principal i probablement la que menys beneficia els pacients com la necessitat de fer repòs perllongat i evitar els moviments de la columna en tenir dolor lumbar.
I és que com explica l'especialista, hi ha prou evidència científica que demostra tot el contrari:
"Cal evitar el repòs al llit i intentar tornar com més aviat millor a l'activitat facilita la recuperació”.
10 falses creences sobre el dolor lumbar
1) Tenir molt de dolor significa que els teixits lumbars estan molt danyats
La realitat és que això només és així en molt comptades ocasions.
2) Les proves d'imatge, com ara la ressonància magnètica, ens permeten conèixer la causa del dolor
Està molt estesa la creença que una prova d'imatge trobarà la causa exacta del dolor, però en realitat no és així o no en tots els casos.
Aquest tipus de proves permeten descartar patologies greus, però un cop descartats “aporten poca informació útil per conèixer el diagnòstic i no tenen valor per establir el pronòstic o decidir el tipus de tractament”, expliquen des de la SER.
Perquè com expliquen els especialistes “és difícil trobar una ressonància magnètica de la columna lumbar totalment normal”.
Així, una prova d'aquest tipus pot revelar l'existència d'una degeneració discal, una artrosi, protrusions i hèrnies discals… Termes que sonen com una cosa greu, quan realment és molt comú en persones sense dolor lumbar.
3) Si el dolor no es passa és una cosa greu
Que les lumbars continuïn fent mal és, lògicament, preocupant, però els especialistes adverteixen que rarament revesteix gravetat.
4) Si em fa mal l'esquena en fer determinats moviments he d'evitar moure'm per no fer-me més mal
Res més lluny de la realitat. El que passa, segons els reumatòlegs, és que la zona del dolor està especialment sensible al moviment, fins i tot al tacte, cosa que no significa que el dany sigui més gran. Ben al contrari, mantenir el moviment és la millor manera de pal·liar les molèsties.
5) Tenir dolor lumbar continuat vol dir que la lesió va a pitjor
Tampoc no hi ha res cert darrere aquesta afirmació, ja que des de la SER expliquen que “tenir períodes o moments de dolor lumbar més intens no significa que el dany de la columna estigui augmentant”.
Hi ha molts factors, com dormir malament, l'estrès o la mateixa inactivitat que provoca el dolor lumbar poden augmentar el grau de molèsties.
6) Com més gran et fas, més dolor lumbar pateixes
És una de les idees més populars, cosa que no la fa real. I és que els estudis científics no avalen aquesta creença. De fet, els traumatòlegs asseguren que “amb un tractament correcte el dolor lumbar persistent pot millorar a qualsevol edat”.
7) Et fa mal l'esquena perquè et sents malament
Tot i que la fisiologia clàssica així ho deia, la veritat és que el que causa dolor lumbar persistent no són les males postures.
8) El millor per guarir el dolor lumbar són unes infiltracions
Tractaments com les infiltracions o fins i tot, la cirurgia, només són efectius en alguns, però no per a qualsevol dolor lumbar més o menys freqüent.
9) És millor no agafar pes ni fer esforços per no tenir lumbago
Mantenir-se actiu fent les tasques quotidianes és una forma natural de mantenir la columna flexible. A més, carregar pes és una manera d'enfortir els músculs, també els de l'esquena.
10) El millor per curar el dolor lumbar és fer repòs
La doctora Almodóvar és contundent davant d'aquesta afirmació: "L'activitat física té un efecte beneficiós sobre tots els teixits de l'organisme i, especialment, en els que formen l'aparell locomotor. S'ha demostrat que l'activitat física i l'exercici són un aspecte essencial per a la prevenció i el tractament del dolor lumbar".
“Efectuar exercici físic de tipus aeròbic o cardiovascular (caminar, córrer, nedar…) de forma habitual, així com fer exercicis específics per enfortir els músculs del maluc i del tronc, disminueix el risc de tenir dolor lumbar (posseeix un efecte preventiu)”, subratlla la reumatòloga.
