Un nou mètode antiarrugues sense injeccions: revolucionari!
Diverses personalitats ja l'han provat
Lidia Fernández
Cada vegada hi ha més ganes d'aconseguir la perfecció i no envellir. Aquest objectiu fa que moltes persones es retoquin la cara i el cos amb tractament estètics. A part, encara hi ha persones no partidàries dels retocs o operacions estètiques i opten per posar-se cremes, menjar saludablement i fer esport. Però, sabies que ha arribat una innovació que evita les operacions i pot fer-te frenar l'aparició d'arrugues, il·luminar la pell i frenar l'alopècia?
La còmica Eva Soriano ha estat una de les que ha reconegut que ha provat el tractament amb exosomes per "començar a posar a treballar la seva pell" i assegurar-se una pell llisa i sense arrugues, estimulant la creació de col·lagen a la cara. Els resultats a la cara semblen evidents, encara que les investigacions apunten que els beneficis dels exosomes podrien tenir un gran impacte en el futur de la medicina estètica, arribant a substituir el bòtox.
Què són els exosomes?
Els exosomes són vesícules que es troben al voltant de les nostres cèl·lules i estan carregades de "proteïnes, lípids i material genètic" i "actuen com a missatgers entre cèl·lules", explica la doctora Górriz de la clínica dermatològica IMR.
"Faciliten la comunicació entre les cèl·lules", afegeix: "La seva capacitat per transferir informació molecular és crucial per a la regeneració i reparació de teixits, la modulació del sistema immunitari i la reducció de la inflamació".
El seu efecte ajuda a "millorar la qualitat de la pell" i "està revolucionant la medicina estètica", ja que té nombroses aplicacions:
- Rejoveniment de la pell: Estimulen la producció de col·lagen i elastina, millorant la textura, fermesa i elasticitat de la pell.
- Tractament de cicatrius i ferides: Acceleren la cicatrització i millorar l'aparença de cicatrius.
- Reducció de la inflamació: Això és beneficiós per al tractament de condicions com l'acne i la rosàcia.
- Alopècia i regeneració capil·lar: Estimula els fol·licles pilosos, promovent el creixement dels cabells en persones amb pèrdua de cabells.
Tot i això, els seus resultats no estan del tot comprovats. "Encara falta evidència científica que demostri la seva eficàcia i seguretat", recorda a 'Guies de Salut' la doctora Marcela Ruz de clíniques MED.
Com són els tractaments amb exosomes?
El tractament amb exosomes no està autoritzat per l'Agència Europea dels Medicaments per a ús injectable. "A Espanya només està autoritzat el seu ús de forma tòpica, associat a dispositius que generin microcanals i afavoreixin la seva penetració com són el microneedling o el làser fraccionat per a l'absorció dels exosomes a les capes més profundes de la pell", matisa Ruz, especialista en medicina estètica.
Suficient perquè s'hagi multiplicat l'interès per utilitzar-lo en el tractament de rejoveniment, regeneració i reparació dels problemes de la pell del rostre. "Els pacients busquen tenir una pell més sana, per això s'inclinen per aquest tipus de tractaments", comenta Ruz.
Aquests pacients, és clar, també són els grans consumidors de les cremes estètiques que ajuden a prevenir els signes de l'edat.
Segons els experts de la clínica IMR, els exosomes cada vegada apareixen més en les fórmules dels cosmètics: “Funcionen bé en combinació amb ingredients reparadors i estimulants com pèptids, àcid hialurònic, i antioxidants".
Per això, s'han d'"aplicar després de la neteja i la tonificació" i, amb constància, "els productes amb exosomes regularment poden ajudar a millorar la textura i fermesa de la pell al llarg del temps". Això sí, és important tenir en compte que, com “amb qualsevol tractament regenerador”, és imprescindible fer servir crema solar: “Els exosomes poden fer que la pell sigui més sensible a la llum UV”.
Pot substituir el bòtox?
Aquells que vulguin provar un tractament amb exosomes ja poden adquirir cremes específiques o acudir a clíniques de medicina estètica que us ajudaran a trobar el millor ús per cuidar la vostra pell. Tot i això, no veuran un resultat amb més 'volum' com l'esperat amb el bòtox.
La doctora Ruz de la clínica MED assegura que els que busquin "més lluminositat" a la cara segurament acabaran més contents amb tractaments d'"harmonització facial amb farciments facials" que, posteriorment, utilitzarà exosomes com a tractament coadjuvant, accelerant la recuperació i potenciant els resultats.
A Espanya, segons la Societat Espanyola de Medicina Estètica (SEME), gairebé un 50% de la població es va sotmetre a un tractament de medicina estètica el 2023. D'aquests, un 39% es van fer algun tractament de bòtox i un 38% també va provar altres injectables.
Per això, l'aprovació dels exosomes com a tractament injectable podria canviar la manera com es combaten les arrugues des de les clíniques.
Tot i això, la doctora Petra Vega, tresorera de SEME recorda a aquest mitjà que "falta evidència científica" per saber si és una bona "alternativa antiedat sense necessitat de punxada".
La teoria assegura que els exosomes poden integrar-se al teixit danyat i reparar les lesions, millorant la qualitat del teixit. "Si això es confirma, seria sens dubte una gran alternativa".
"Podrien reemplaçar certs procediments de farciment dèrmic en estimular la regeneració natural del col·lagen, però encara cal continuar investigant", conclou el doctor Górriz d'IMR.
"El futur dels exosomes en la medicina estètica és prometedor a causa de la seva capacitat de treballar en l'àmbit cel·lular. Això es pot traduir en tractaments més eficaços i menys invasius per a diverses condicions estètiques. A més, la investigació en aquesta àrea està en auge, cosa que podria portar a noves i millorades aplicacions, fent dels exosomes una eina essencial a l'arsenal de la medicina estètica".
- Aquesta és la ciutat poc coneguda i més bonica del món per Nadal: té sis mercats de conte i carrers amb canals
- Bones notícies per a les famílies: Hisenda exonera amb més de 1.000 euros les famílies amb majors de 65 anys
- La doctora explica els símptomes més comuns per falta de magnesi
- Impotència a Palamós per resoldre el cas d'una persona que genera alarma social
- «Paquet no entregat per no ser a casa»: el volum de feina i les penalitzacions, darrere d’aquest ‘truc’ dels repartidors
- El restaurant de cuina catalana afrancesada que triomfa a Girona
- Unes 200 persones es manifesten a Camprodon en contra del telecabina que la Generalitat vol instal·lar a Vallter
- Un camió s'encasta contra dos ponts de l’AP-7 a Vilablareix, fuig i el denuncien per nombroses infraccions