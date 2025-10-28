Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

No només són boníssimes: Aquestes son les propietats de la castanya, que la consoliden com a superaliment

Les castanyes, típiques de les comarques gironines, són riques en fibra, minerals i vitamines, i ajuden a prevenir malalties cardiovasculars i osses

Aquestes son les propietats de la castanya

/ CC0

Bruna Segura

Girona

Quan arriba la tardor a Catalunya, l’olor de les castanyes torrades omple els carrers i ens recorda una de les tradicions més estimades de la temporada. Però més enllà del seu sabor, aquest fruit és considerat un autèntic superaliment per les seves nombroses propietats nutricionals.

Les castanyes es poden menjar bullides, torrades o com a dolç, i són riques en fibra, hidrats de carboni complexos, potassi, fòsfor i vitamina C. A diferència d’altres fruits secs, tenen poc greix i un baix contingut calòric, cosa que les converteix en una opció saludable per a qualsevol dieta.

Aliades dels ossos i del cor

El seu alt contingut en calci i magnesi ajuda a enfortir els ossos i a prevenir malalties com l’osteoporosi, molt present entre la població d’edat avançada. A més, el magnesi contribueix a millorar la densitat òssia i a mantenir una bona estructura esquelètica.

Pel que fa al cor, les castanyes contenen greixos saludables que redueixen el colesterol dolent (LDL) i milloren la circulació sanguínia. Gràcies a això, poden disminuir el risc de patir malalties cardiovasculars com la hipertensió o l’infart.

Bones per al sistema digestiu i la diabetis

Gràcies al seu elevat contingut en fibra, les castanyes afavoreixen el trànsit intestinal i ajuden a mantenir els nivells de glucosa estables. Els seus hidrats de carboni complexos alliberen energia de manera gradual, fet que les converteix en una bona opció per a persones amb diabetis o que volen controlar el sucre en sang.

Com consumir-les

Els experts recorden que no s’han de menjar crues, ja que algunes varietats contenen tanins, compostos que poden resultar indigestos. El millor és torrar-les o bullir-les, així conserven el seu sabor i textura, i es destrueixen aquests compostos.

En definitiva, les castanyes són molt més que una tradició de la tardor: són un aliment complet, nutritiu i beneficiós per a la salut del cor, els ossos i el sistema immunitari.

TEMES

