Ho has de saber: Aquest és el motiu pel qual les dents, encara que te les rentis, s'engrogueixen, i com canviar-ho
El color groguenc no sempre indica brutícia o mala neteja: l’origen sovint es troba a la dentina, la capa interna del dent, que és naturalment més fosca
Rentar-se les dents diverses vegades al dia és un hàbit fonamental per mantenir una bona salut bucodental i prevenir càries o malalties de les genives. Tot i això, moltes persones s’estranyen en veure que, malgrat seguir correctament les recomanacions d’higiene, les seves dents continuen mostrant un to groguenc.
Segons ha explicat un odontòleg en un vídeo publicat a TikTok, aquest color no està relacionat amb la falta de neteja, sinó amb una característica natural de l’estructura dental.
L’expert aclareix que el motiu principal es troba a la dentina, la capa interna del dent situada sota l’esmalt, que té un color lleugerament més groc. Quan l’esmalt és més fi o transparent, aquest to natural de la dentina es fa més visible, donant la impressió de dents grogues.
A més, el professional recorda que cada persona té una tonalitat dental pròpia, determinada per factors genètics, per l’edat i pel desgast de l’esmalt amb el pas del temps.
Per a aquells que vulguin millorar l’aspecte estètic del seu somriure, l’odontòleg recomana acudir a tractaments de blanquejament dental professionals, sempre sota supervisió mèdica, per garantir resultats segurs i duradors.
En conclusió, el color groguenc de les dents no sempre és sinònim de mala higiene, sinó una condició natural que pot variar segons la composició i la salut bucal de cada persona.
