Ho has de saber: Aquest és el motiu pel qual les dents, encara que te les rentis, s'engrogueixen, i com canviar-ho

El color groguenc no sempre indica brutícia o mala neteja: l’origen sovint es troba a la dentina, la capa interna del dent, que és naturalment més fosca

Bruna Segura

Girona

Rentar-se les dents diverses vegades al dia és un hàbit fonamental per mantenir una bona salut bucodental i prevenir càries o malalties de les genives. Tot i això, moltes persones s’estranyen en veure que, malgrat seguir correctament les recomanacions d’higiene, les seves dents continuen mostrant un to groguenc.

Segons ha explicat un odontòleg en un vídeo publicat a TikTok, aquest color no està relacionat amb la falta de neteja, sinó amb una característica natural de l’estructura dental.

L’expert aclareix que el motiu principal es troba a la dentina, la capa interna del dent situada sota l’esmalt, que té un color lleugerament més groc. Quan l’esmalt és més fi o transparent, aquest to natural de la dentina es fa més visible, donant la impressió de dents grogues.

A més, el professional recorda que cada persona té una tonalitat dental pròpia, determinada per factors genètics, per l’edat i pel desgast de l’esmalt amb el pas del temps.

@clinicadrfranco Si tus dientes se ven amarillos aunque te cepilles bien, esto te interesa 👇 Muchas veces no es falta de higiene, sino algo totalmente natural. Debajo del esmalte está la dentina, una capa interna con un tono más amarillento que varía en cada persona. Por eso, aunque tengas una buena rutina de cepillado, el color de tus dientes depende también de tu dentina. 🦷 Si quieres mejorar el tono de tu sonrisa, existen tratamientos profesionales que pueden ayudarte a conseguir un blanco más uniforme y luminoso. #ClinicaDrFranco #EsteticaDental #SonrisaPerfecta #BlanqueamientoDental #EsteticaEspaña ♬ sonido original - Clínica Dr Franco

Per a aquells que vulguin millorar l’aspecte estètic del seu somriure, l’odontòleg recomana acudir a tractaments de blanquejament dental professionals, sempre sota supervisió mèdica, per garantir resultats segurs i duradors.

En conclusió, el color groguenc de les dents no sempre és sinònim de mala higiene, sinó una condició natural que pot variar segons la composició i la salut bucal de cada persona.

