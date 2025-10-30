Aquest senzill canvi a la dieta podria reduir el risc de patir problemes de salut, com l'ictus o l'infart
Eliminar només una sisena part d’una culleradeta de sal al dia podria evitar fins a un milió de casos d’accidents cerebrovasculars i cardíacs arreu del món, segons la revista New England Journal of Medicine
Un estudi publicat a la prestigiosa revista mèdica New England Journal of Medicine revela que reduir lleugerament el consum diari de sal pot tenir un impacte molt significatiu en la salut cardiovascular. En concret, eliminar una sisena part d’una culleradeta de sal al dia —uns 350 mil·ligrams— ajudaria a disminuir la pressió arterial i podria prevenir prop d’un milió d’ictus i infarts a escala mundial.
Segons dades de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), més de 1.200 milions de persones pateixen hipertensió, una malaltia coneguda com “l’assassí silenciós”, ja que no presenta símptomes clars però augmenta el risc d’accidents cerebrovasculars i cardíacs si no es tracta adequadament. L’excés de sodi a la dieta és un dels principals factors que hi contribueixen.
El nou estudi, realitzat a més de 600 poblacions rurals de la Xina, va seguir durant gairebé cinc anys un total de 21.000 participants, la majoria d’ells amb antecedents d’hipertensió o d’ictus. Els investigadors van dividir els participants en dos grups: un que continuava utilitzant sal comuna i un altre que va substituir-la per una versió reduïda en sodi, amb un 75% de clorur sòdic i un 25% de clorur potàssic.
Els resultats van demostrar que els qui utilitzaven la sal reduïda tenien menys crisis cardíaques i menys mortalitat per malalties cardiovasculars. La substitució parcial del sodi pel potassi es considera clau, ja que l’organisme humà està dissenyat per retenir sodi i eliminar potassi, un desequilibri que pot perjudicar la salut.
El doctor Bruce Neal, autor principal de l’estudi i investigador de l’Institut George per a la Salut Global (Austràlia), va destacar que “els beneficis de reduir el sodi i augmentar el potassi són aplicables a qualsevol país del món”.
Per disminuir el consum de sal sense renunciar al sabor, els experts recomanen:
- Reduir progressivament la quantitat de sal per permetre que el paladar s’hi adapti.
- Evitar els productes processats i rentar aquells envasats amb alt contingut en sodi.
- Condimentar amb espècies, herbes aromàtiques o suc de llimona en comptes de sal.
- Afegir la sal al final de la cocció en lloc de durant el procés.
- Menjar menys pa industrial, que és una font important de sodi ocult.
Aquest estudi reforça la idea que una alimentació equilibrada i conscient pot reduir dràsticament el risc d’ictus i d’infart, també entre la població catalana, on la hipertensió és una de les patologies més freqüents.
