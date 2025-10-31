Detecta ràpidament si el teu fill té problemes de dislèxia
T'expliquem què és, com identificar-la i com tractar-la
Rafa Sardiña
Cada vegada hi ha més nens diagnosticats amb dislèxia. Aquest trastorn afecta l'aprenentatge, ja que interfereix en les tasques d'escriptura, lectura i lletrejar correctament. Aquest problema és neurològic i afecta la part de processament d'informació.
Com explica a aquest diari la psicòloga Marta Guerra Corral, de l'Institut Psicològic Clàritas, “pot tenir un impacte significatiu en la qualitat de vida dels més petits, ja que pot afectar el rendiment acadèmic, la seva autoestima i les relacions socials”.
Els símptomes de la dislèxia poden variar d'una persona a una altra, i la seva gravetat també pot ser diferent. No obstant això, els símptomes més comuns associats amb la dislèxia:
- Dificultats a la lectura
- Dificultats a l'escriptura i l'ortografia
- Problemes de pronunciació
- Dificultats a la memòria verbal
- Dificultats en l'organització i la seqüenciació
- Dificultats en l'aprenentatge d'idiomes estrangers
Com detectar que un nen que té dislèxia?
Com assenyala l'especialista, la detecció de la dislèxia generalment es fa mitjançant una avaluació completa realitzada per un professional especialitzat. El procés de detecció pot involucrar diferents proves per avaluar les habilitats de lectura, escriptura, comprensió oral i d'altres habilitats relacionades.
"Com més aviat es faci el diagnòstic de la dislèxia millor perquè un diagnòstic precoç permet que s'implementin estratègies d'intervenció primerenca i programes de suport adaptats a les necessitats individuals del nen".
El que vol dir que com més aviat millor s'identifiquin les dificultats, abans es poden proporcionar les eines i tècniques necessàries per ajudar el nen a desenvolupar habilitats de lectura i escriptura.
"A més, el nen o nena pot rebre suport i adaptacions a l'entorn educatiu, cosa que facilita la seva participació i èxit acadèmic".
I és que, en comprendre i manejar les dificultats de manera adequada des d'una edat primerenca, es poden prevenir o reduir els efectes negatius en l'autoestima i el benestar emocional del nen.
Entendre la dislèxia infantil per a pares
La psicòloga especialitza en dislèxia infantil ressalta el “paper essencial” que juga la psicologia en la intervenció d'aquest trastorn, ja que:
"Proporciona avaluació, disseny d'intervencions personalitzades, suport emocional i assessorament a pares i mestres”.
L'enfocament multidisciplinari i l'experiència en trastorns de l'aprenentatge contribueixen a millorar la qualitat de vida i el desenvolupament educatiu dels nens amb dislèxia.
Com tractar la dislèxia infantil
El tractament de la dislèxia infantil es basa en enfocaments multidisciplinaris que aborden les dificultats de lectura i escriptura des de diferents perspectives. El tractament de la dislèxia “ha de ser personalitzat i adaptat a les necessitats individuals de cada nen” amb estratègies i enfocaments comuns com:
- Intervenció educativa especialitzada o adaptacions i suports a l'entorn educatiu
- Ensenyament estructurat i multisensorial
- Entrenament fonològic
- Suport emocional i psicològic
Però el tractament també és extensible a la família i l'entorn més proper?
La psicòloga assenyala que és “fonamental treballar-hi, ja que la seva participació activa i suport és essencial per a l'èxit del tractament”.
"La família i els éssers estimats han de comprendre què és la dislèxia i com afecta el nen. Això implica educar-se sobre el trastorn, les seves característiques, desafiaments i estratègies d'intervenció. Com millor comprengui la família la dislèxia, més capacitada estarà per donar suport al nen de manera efectiva".
Per això, "és important que la família col·labori estretament amb els professors i el personal escolar per garantir que s'implementin les adaptacions i els suports adequats a l'entorn educatiu. I que a més li donin suport a la llar, utilitzant tècniques i estratègies d'intervenció recomanades pels professionals".
Això pot incloure activitats de lectura a casa, pràctica d'habilitats fonètiques, jocs interactius per desenvolupar la consciència fonològica i proporcionar un entorn tranquil i propici. I, sobretot, a la dislèxia infantil cal “reconèixer els esforços i èxits del nen per enfortir la seva autoestima i motivació”.
