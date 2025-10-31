Un famós doctor resol el debat: és millor menjar abans o després de fer exercici? Contradiu tot el que has sentit
El cardiòleg explica com canvia la resposta del cos segons l’alimentació i el tipus d’entrenament, i recomana quins aliments consumir abans i després de l’activitat física
El cardiòleg Aurelio Rojas, conegut a les xarxes socials com a @doctorrojass, ha publicat un vídeo que aclareix una de les preguntes més freqüents entre esportistes i aficionats a l’activitat física: és millor menjar abans o després de fer exercici?
Segons el metge, la resposta depèn de l’objectiu i del tipus d’entrenament, però la seva recomanació pot sorprendre a molts: “Segurament contradiu tot el que has sentit”, afirma Rojas, “però si el teu objectiu és millorar la salut metabòlica i hormonal, és ideal entrenar en dejú”.
El cardiòleg explica que, en fer exercici sense haver menjat, el cos allibera una proteïna anomenada FGF21 (factor de creixement de fibroblasts 21), que actua com una senyal de reparació positiva per a l’organisme. Aquesta resposta ajuda a cremar greix, millorar la sensibilitat a la insulina i protegir les cèl·lules.
A més, Rojas adverteix que ingerir hidrats de carboni immediatament després d’entrenar pot aturar la producció d’aquesta proteïna beneficiosa, per la qual cosa recomana esperar entre 45 i 60 minuts abans de menjar després de l’exercici.
En resum: fer exercici en dejú i esperar una hora abans de menjar pot aportar millors resultats metabòlics i hormonals.
Quan és millor menjar abans d’entrenar
Rojas puntualitza que aquesta recomanació no serveix per a tothom. Si es tracta d’un entrenament llarg o d’alta intensitat, és millor ingerir aliments abans de començar per disposar d’energia suficient sense elevar massa la insulina.
Algunes opcions recomanades pel cardiòleg:
- Iogurt o kéfir natural amb llavors o fruita baixa en sucre (poma, nabius, fruits vermells).
- Un plàtan amb un grapat de nous o ametlles.
- Pa integral o de sègol amb alvocat o pernil.
- Cafè o te verd (si es toleren bé), que milloren el rendiment i afavoreixen l’oxidació del greix.
Què menjar després de fer exercici
El doctor també diferencia entre el tipus d’exercici per adaptar-hi la dieta posterior.
Si l’entrenament és de força:
- Truita o ous amb verdures i alvocat.
- Iogurt o kéfir amb proteïna natural i fruits vermells.
- Arròs o moniato amb peix blau (salmó, verat, sardina).
Si és de resistència o cardio prolongat:
- Civada o pa integral amb plàtan i llavors.
- Amanida amb llegums (cigrons, llenties) i oli d’oliva verge extra.
- Batut de fruites naturals amb iogurt o kéfir sense sucre.
Segons Rojas, el més important és escoltar el cos i adaptar la nutrició a les necessitats personals, però recorda que “el sedentarisme mata” i que, més enllà del menjar, moure’s cada dia és la millor medicina.
