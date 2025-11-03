Sabies que tenim diverses edats? L'edat biològica i la cronològica
Un grup de científics descobreixen un sistema per saber la biològica i així detectar precoçment certes malalties
Pablo Javier Piacente / T21
Les investigacions poden ajudar-nos a millorar la nostra qualitat de vida. Aquest és el cas d'una nova investigació que ha aparegut, en la qual han descobert com mesurar l'edat biològica. Aquest avenç és importantíssim per detectar malalties de forma primerenca. L'edat cronològica i la biològica són diferents i conèixer amb exactitud la nostra edat interna ens pot salvar la vida.
Un equip científic internacional liderat des de l'Edith Cowan University (ECU), a Austràlia, ha desenvolupat un “rellotge d'envelliment” anomenat gtAge, que combina dos senyals bio moleculars de la sang, com l'estructura de sucres units a anticossos i l'activitat gènica de les cèl·lules sanguínies o transcriptoma, usant tècniques d'aprenentatge profund per estimar l'edat biològica d'una persona.
Una major efectivitat en els mesuraments
Segons una nota de premsa, el sistema va mostrar una capacitat notable per identificar l'edat biològica: el mètode la va predir al voltant d'un 85% de precisió als participants de l'estudi i va explicar aproximadament el 85,3% de la variació observada entre l'edat cronològica i la biològica.
És important aclarir que l'edat cronològica es correspon amb els anys viscuts des del naixement, mentre que l'edat biològica és aquella relacionada amb indicadors de salut, genètics i d'estil de vida: això explica per què algunes persones arriben a una edat cronològica avançada, però el seu cos respon com si en realitat tinguessin menys anys.
D'acord amb el que s'ha explicat a l'estudi, publicat a la revista Engineering, la millora en el mesurament de l'edat biològica amb el nou enfocament és superior que l'obtinguda usant només un dels biomarcadors per separat i sense aprenentatge profund, cosa que suggereix que la fusió intel·ligent de múltiples capes biològiques aporta senyals addicionals sobre el procés de l'envelliment.
Integració amb algoritmes d'aprenentatge profund
Els autors van desenvolupar a més una eina algorítmica anomenada AlphaSnake, que empra aprenentatge per reforçament profund per seleccionar quines variables de cada conjunt de dades són més informatives i així evitar la sobrecàrrega d'informació en combinar fonts heterogènies. Segons els responsables del treball, aquesta estratègia millora tant la precisió com la interpretació del rellotge molecular.
Referència
Deep Reinforcement Learning-Driven Multi-Omics Integration for Constructing gtAge: A Novel Aging Clock from IgG N-glycome and Blood Transcriptome. Yao Xia et al. Engineering (2025). DOI:https://doi.org/10.1016/j.eng.2025.08.016
Alhora, els investigadors van calcular la diferència entre l'edat estimada per gtAge i l'edat cronològica i la van relacionar amb marcadors cardiometabòlics com ara colesterol i glucèmia. En termes pràctics, quan l'envelliment biològic era més gran que el cronològic es van observar associacions amb factors de risc coneguts, obrint la possibilitat d'usar aquest tipus de rellotges com a eines de detecció primerenca de malalties cròniques o per al seguiment d'intervencions a l'àrea de la salut.
La nova tècnica es va provar en 302 adults de mitjana edat procedents del Busselton Healthy Ageing Study a Austràlia, un primer pas prometedor però limitat en mida i diversitat poblacional. Els científics reconeixen la necessitat de validar el rellotge en cohorts més grans i més heterogènies abans de la seva adopció clínica.
