No és caminar: l'activitat física que recomana Harvard per a més grans de 55 anys

Un estudi destaca que les arts marcials suaus, com el tai-txi, milloren la força, l’equilibri i la salut integral en l’edat madura

Bruna Segura

Girona

Fer activitat física és essencial per envellir de manera saludable. Caminar ha estat, històricament, l’exercici més recomanat per a les persones grans. Però un estudi recent de la Harvard Medical School apunta una alternativa igualment beneficiosa per als majors de 55 anys i que pot anar encara més enllà en termes de benestar.

Segons els investigadors, les arts marcials tradicionals, especialment les disciplines suaus com el tai-txi, l’aikido o el wing chun, poden “transformar la percepció de l’envelliment i l’estat físic”. Aquestes pràctiques respecten els canvis naturals del cos, però alhora el desafien de manera progressiva i conscient.

Aquest tipus d’exercici demana bona postura, respiració controlada i moviments coordinats, cosa que afavoreix la calma, la tonificació muscular i la protecció de les articulacions. En concret, el tai-txi és especialment útil per millorar la circulació i reduir el risc de caigudes, un dels principals perills en l’envelliment. L’aikido potencia la flexibilitat sense impactes forts, i el wing chun treballa els reflexos i l’estabilitat.

Experts en geriatria assenyalen que aquestes arts marcials actuen com a “gimnàstiques suaus”, molt adequades per a persones grans i fàcilment adaptables a cada nivell físic. A més de reforçar el cos, milloren la memòria, la concentració i la gestió de l’estrès, i sovint es practiquen en grup, afavorint les relacions socials i el sentiment de comunitat.

En síntesi, incorporar arts marcials suaus a la rutina pot ser una eina molt útil per mantenir el cos actiu, la ment enfocada i el benestar emocional, especialment en una etapa de la vida en què cuidar la salut integral és més important que mai.

