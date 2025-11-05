Enquesta de Sanitat
El consum d’alcohol, tabac i cànnabis cau significativament entre els joves, però es manté l’ús de vaporejadors
Les borratxeres i el consum d’alcohol en excés arriben als valors més baixos des de l’any 2000, segons l’enquesta oficial sobre l’ús de drogues entre estudiants de Sanitat
Patricia Martín
L’Enquesta sobre l’Ús de Drogues en Ensenyaments Secundaris, que el Ministeri de Sanitat publica cada dos anys, mostra dades esperançadores. El consum de tabac, cànnabis i alcohol registra o bé mínims històrics o bé un descens significatiu entre els joves d’entre 14 i 18 anys, segons l’última edició, presentada aquest dimecres per la ministra, Mónica García, i la delegada del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues, Xisca Sureda.
El sondeig, realitzat a partir de 35.256 entrevistes, indica que el consum d’alcohol, tabac, cànnabis i hipnosedants cau en tots els trams temporals analitzats. En particular, el consum en els últims 12 mesos es redueix en 2,6 punts per a l’alcohol, 6,5 punts per al tabac i 6,3 punts per al cànnabis. També s’observa el primer descens en l’ús d’hipnosedants des del 2014.
«L’enquesta deixa un missatge optimista. Les polítiques funcionen […] Les noves generacions estan canviant, cada vegada són més conscients dels riscos, cada vegada tenen noves maneres de relacionar-se i d’entendre l’oci. Tenim la generació de joves més conscient, crítica i saludable i hem de reforçar-ho amb polítiques públiques», ha remarcat García.
Alcohol
No obstant això, l’alcohol continua sent la substància psicoactiva més consumida, tot i que les dades del 2025 mostren un descens respecte a les dades de l’enquesta publicada el 2023. El 73,9% de l’alumnat declara haver-lo consumit alguna vegada a la vida (davant el 75,9% el 2023), el 71% en els últims 12 mesos (davant el 73,6%) i el 51,8% en els últims 30 dies (davant el 56,6%).
També disminueixen les pràctiques de risc: el 17,2% dels estudiants s’ha emborratxat l’últim mes (davant el 20,8% el 2023) i el 24,7% ha practicat ‘binge drinking’ (davant el 27,8%), tots dos en els nivells més baixos des de l’any 2000. Tot i així, l’edat mitjana d’inici en el consum es manté en 13,9 anys, mentre que l’inici del consum setmanal i de la primera borratxera se situen en 14,8 i 14,6 anys, respectivament.
Tabac
El consum de tabac també segueix una línia descendent i registra els nivells més baixos de tota la sèrie històrica. El 27,3% de l’alumnat ha fumat alguna vegada a la vida (davant el 33,4% al 2023), el 21,2% en els últims 12 mesos (davant el 27,7%) i el 15,5% en els últims 30 dies (davant el 21%).
El consum diari l’últim mes es redueix al 4,3%, cosa que suposa una disminució de 3,2 punts percentuals respecte al 7,5% registrat el 2023. Però l’edat mitjana d’inici es manté en 14,1 anys, i la de l’inici del consum diari en 14,4 anys. La modalitat més comuna combina cigarrets de paquet i de cargolar, i el 46,4% dels fumadors ha intentat deixar l’hàbit l’últim any.
Cànnabis
El cànnabis continua sent la substància il·legal amb més prevalença de consum entre els estudiants, tot i que les dades del 2025 reflecteixen també un descens notable respecte a l’any anterior en tots els trams temporals. Un 21% de l’alumnat declara haver-lo consumit alguna vegada a la vida (davant el 26,9% el 2023), un 15,5% en els últims 12 mesos (davant el 21,8%) i un 11,6% en els últims 30 dies (davant el 15,6%). L’edat mitjana d’inici se situa en 14,8 anys, una dècima menys que en l’edició anterior. Aquests valors marquen el nivell més baix registrat en la sèrie històrica per a aquesta substància.
Cigarretes electròniques
Per contra, el consum de cigarrets electrònics continua sent elevat, amb certa estabilitat en el consum, ja que hi ha un lleuger augment en el consum en els últims 30 dies. Contràriament, gairebé la meitat dels joves (el 49,5%) declara haver-los utilitzat alguna vegada en la vida, cosa que suposa una reducció de 5,1 punts percentuals respecte al 2023. La prevalença és lleugerament més gran en noies (50,5%) que en nois (48,5%), i el consum tendeix a augmentar entre els 14 i 17 anys, amb un lleuger retrocés als 18 anys.
De forma positiva, s’observa un augment en la percepció del risc: el 57,3% dels estudiants considera que el consum esporàdic pot tenir conseqüències negatives per a la salut, cosa que representa un increment de 18,5 punts respecte a l’any anterior.
Hipnosedants
Quant als hipnosedants (tranquil·litzants i somnífers, amb o sense recepta), el 17,9% de l’alumnat declara haver-los consumit alguna vegada a la vida, cosa que representa el primer descens en aquesta substància des del 2014. L’edat mitjana d’inici se situa en els 14 anys. El consum sense prescripció mèdica afecta el 9,5% dels estudiants, una xifra similar a la de l’any anterior. La prevalença és significativament més alta entre les noies i augmenta amb l’edat.
