Tens molèsties a la bufeta?
Una bona prevenció i canvi d'hàbits poden salvar-te de problemes com el càncer de bufeta
Pablo Varela
La bufeta serveix per eliminar els excessos dolents del cos, a part de l'orina. Segons les recomanacions de Dipa Kamdar, farmacèutica i professora a la Universitat Kingston de Londres, és importantíssim estar atents a qualsevol molèstia en aquesta zona.
"Molts problemes de bufeta que es poden prevenir i estar relacionats amb hàbits quotidians"
El càncer de bufeta és un dels cinc tumors més freqüents, amb uns 22.000 diagnòstics nous cada any només a Espanya, especialment en homes –amb quatre vegades més de probabilitats que les dones– i persones fumadores.
Més enllà de la malaltia, els problemes de bufeta poden comportar incontinència urinària i infeccions recurrents, per la qual cosa mantenir hàbits saludables resulta clau a l'hora de garantir-ne el bon funcionament.
Les causes dels problemes de bufeta: mals hàbits i mala alimentació
En un article publicat al medi acadèmic The Conversation, Kamdar apunta sis hàbits diaris que debiliten la nostra bufeta i afavoreixen l'aparició de malalties. El primer és aguantar les ganes d'orinar massa temps; això debilita els músculs de la bufeta, dificulta el buidatge i afavoreix la proliferació de bacteris.
La recomanació és evacuar cada tres o quatre hores i mantenir una hidratació adequada per garantir aquest ritme. Pel que fa a les quantitats, l'ideal és consumir entre litre i mig i dos litres d'aigua per diluir l'orina, però tampoc no és bo excedir aquestes quantitats.
Pel que fa a l'alimentació, el consum excessiu de cafeïna, alcohol i tabac està molt relacionat amb una pitjor salut de la bufeta. Tant l'alcohol com el cafè actuen com a diürètics i tots dos irriten el revestiment vesical, cosa que ens pot provocar més urgència cada vegada que tinguem ganes d'orinar. Sobre el tabac, l'experta apunta que les toxines que introdueix al nostre cos s'eliminen en orinar, danyant el revestiment de la zona i multiplicant per quatre el risc de desenvolupar càncer de bufeta.
Limitar el consum d'aliments irritants com begudes carbonatades o aquells que contenen edulcorants artificials, així com mantenir un pes adequat, ajuda que el sistema funcioni com cal. Finalment, Kamdar incideix en la importància de la higiene íntima a la nostra salut urinària. L'ús de sabons no agressius, netejar endavant cap enrere i orinar després de mantenir relacions sexuals pot reduir en gran manera el risc d'infecció.
