Alerta: Mocs blancs, grocs o verds: què indiquen sobre la nostra salut i quan cal anar al metge
El color i la consistència de la mucositat poden revelar infeccions, al·lèrgies o processos vírics. En alguns casos, és recomanable consultar un professional sanitari
Els mocs formen part natural del nostre organisme i tenen una funció essencial: protegir les vies respiratòries de pols, virus, bacteris i altres partícules. Tot i ser molestos, especialment durant un constipat, ens ofereixen informació útil sobre l’estat de salut.
Professionals mèdics expliquen que la mucositat pot canviar de color durant una mateixa malaltia, passant de transparent a blanca, groga o verda segons avança la resposta del sistema immunitari. Entendre aquests canvis pot ajudar a identificar si es tracta d’un virus com un refredat, una al·lèrgia o un problema més greu.
Mocs transparents
Són els més habituals i estan formats principalment per aigua i proteïnes. S’associen a:
- Primera fase d’un refredat o infecció vírica.
- Rinitis al·lèrgica, amb esternuts i picor nasal.
- Embaràs, en alguns casos, per canvis hormonals.
Normalment no són motiu d’alarma. Tanmateix, si s’acompanyen de mal de cap intens, rigidesa al coll, vòmits o sensibilitat a la llum, cal atenció mèdica urgent.
Mocs blancs
Apareixen quan hi ha congestió nasal. La inflamació de les fosses nasals dificulta el pas de l’aire i espesseix la mucositat. Són típics de refredats comuns i indiquen que el cos està responent a una infecció vírica.
Mocs grocs
Indiquen que el sistema immunitari està treballant activament. La tonalitat prové dels glòbuls blancs que combaten la infecció. Poden aparèixer en:
- Refredats en evolució
- Al·lèrgies, quan els al·lèrgens irriten la mucosa nasal
Habitualment no requereixen tractament específic més enllà de mucolítics o hidratació.
Mocs verds
Solen aparèixer quan el cos està en fase avançada de lluita contra virus o bacteris. Tot i que no sempre implica una infecció greu, si duren més de 12 dies o empitjoren, podria ser una infecció bacteriana i caldria consultar el metge.
Altres colors a tenir en compte
- Rojos: poden indicar irritació o petites hemorràgies, però si són persistents cal revisió mèdica.
- Negres: molt poc comuns; poden associar-se a infeccions fúngiques, especialment en persones amb defenses baixes.
- Marrons: sovint apareixen després d’inhalar pols o terra, com en rutes de senderisme; si duren més de dues setmanes, millor consultar un professional.
La majoria de canvis en la mucositat són inofensius i temporals, però escoltar el cos i consultar un especialista quan els símptomes persisteixen ajuda a prevenir complicacions. Aquesta informació és especialment útil ara que, amb el fred, les urgències i consultes per refredats i grip augmenten a les comarques gironines i arreu de Catalunya.
