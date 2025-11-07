Aquesta és la manera com t'has d'autoexplorar les mames per detectar el càncer a temps
Moltes dones no es volen autoexplorar per por de descobrir un bony
Maria Saiz
Dins les malalties oncològiques femenines la que predomina és el càncer de mama. Cada any es detecten 2,2 milions de nous casos al món segons les dades de l'Organització Mundial de la Salut (OMS).
El 19 d'octubre és el Dia Mundial de la lluita contra el càncer de mama
Però, més enllà de les xifres, la prevenció comença per un gest quotidià i senzill: l'autoexploració mamària, i que pot arribar a marcar la diferència.
"Avui preferim parlar d'autoconeixement mamari més que d'autoexploració", explica Ignacio Cristòbal, membre de la Societat Espanyola de Ginecologia i Obstetrícia (SEGO). "No es tracta de buscar una malaltia, sinó de conèixer-se millor. Dedica uns minuts al mes, en un moment tranquil, davant del mirall, per observar la forma, la mida i l'aspecte de les teves mames i mugrons".
Amb l'autoconeixement mamari espantar-se no és l'objectiu, sinó conèixer-se i cuidar-se
L'objectiu no és generar alarma, sinó aprendre a reconèixer què és habitual al teu cos. “Així, si un dia notes una mica diferent –un bony, una zona més dura, un canvi a la pell o secreció pel mugró– sabràs quan consultar-ho amb el teu metge”, afegeix el doctor. "Espantar-se no és l'objectiu, sinó conèixer-se i cuidar-se".
Com fer una autoexploració de la mama: pas a pas
L'especialista recomana seguir sempre la mateixa rutina per interioritzar els moviments i familiaritzar-se amb la textura del pit mateix. Aquests són els passos fonamentals:
- Observa davant del mirall. Comprova la mida, la forma i la pell d'ambdues mames i mugrons. Aixeca els braços, col·loca'ls als malucs i observa si apareixen canvis o enfonsaments.
- Palpa dreta. Amb el rovell dels dits, recorre suaument tota la mama i l'aixella. Fes-ho en cercles o de fora cap a dins, sense pressa.
- Palpa tombada. Amb el braç darrere del cap, repeteix els moviments amb la mà contrària. Així, la mama s'estén millor i es perceben millor les diferències.
- Revisa el mugró. Prem suaument per veure si hi ha secreció o molèsties.
- Fes-ho sempre igual. Repetir el mateix mètode cada cop us ajudarà a detectar canvis amb facilitat.
"L'important -insisteix el doctor Cristòbal- és fer-ho amb calma, com a part de l'autocura. No cal convertir-ho en una obligació ni en una font d'ansietat, sinó en un gest natural, igual que hidratar-se o fer-se una revisió dental".
Quan i amb quina freqüència fer l'autoexploració
La freqüència ideal és una vegada al mes. El moment més adequat per les que tenen menstruació és entre set i deu dies després de l'inici del període, quan els nivells hormonals són més baixos i les mames són menys sensibles. En dones que ja no tenen la regla, es recomana triar un dia fix al mes per no oblidar-ho.
"L'important -afegeix el membre de la SEGO- és mantenir una rutina i conèixer-se. Quan saps com és el teu cos, els canvis no t'espanten: t'informen".
Les revisions mèdiques continuen sent clau
L'autoconeixement mamari no substitueix les revisions mèdiques, sinó que les complementa. En dones joves, es pot integrar a la revisió ginecològica anual, mentre que a partir dels 40 anys es recomana una exploració mèdica anual i valorar l'inici de mamografies segons l'historial familiar.
La majoria dels bonys a les mames no són càncer. Solen ser quists, fibroadenomes o acúmuls de greix, que són totalment benignes, ni augmenten el risc de patir-ne, Ignasi Cristòbal — Membre de la Societat Espanyola de Ginecologia i Obstetrícia (SEGO)
“Les mamografies són una de les eines més eficaces per detectar el càncer de mama en fases primerenques, quan els tractaments són menys invasius i les possibilitats de curació són molt altes”
Moltes dones eviten explorar-se per por de trobar alguna cosa, però “la majoria dels bonys a les mames no són càncer. Solen ser quists o fibroadenomes de greix que són totalment benignes, ni augmenten el risc de patir-ne”, explica Cristòbal. "Per això el missatge no és no et toquis per si trobes alguna cosa, si no coneix-te sense por. Si notes alguna cosa diferent, consulta. Si és benigne, et quedaràs tranquil·la; i si no ho és, detectar-ho a temps canvia completament el pronòstic".
- VÍDEO | Sílvia, la malalta terminal que poc abans de morir reivindicava una vida plena fins al final
- DIRECTE: Finalitza l'alerta del pla Inuncat, que passa a prealerta per la previsió de pluges intenses a Girona
- Aquests són els municipis de Girona amb menys persones a l'atur
- Detingut per intentar matar la seva parella cremant-la amb un líquid inflamable a Fornells
- Tens una paella amb aquestes característiques? Compte: Els experts alerten que podria ser molt perillós
- Aquests són els millors canelons tradicionals de carnisseria
- Els millors plans per fer el cap de setmana a les comarques gironines
- Alerta per fortes pluges a la província de Girona aquest dijous