Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Longevitat

Viure a prop del mar no allarga la vida: a l’interior d’Espanya es viu fins a 10 anys més que a la costa

Zamora, Terol i Sòria presenten una edat mitjana de mort de més de 84 anys, mentre que a Ceuta, Melilla o Las Palmas l'edat cau fins als 75 i 76

Dos corredors al passeig marítim de Barcelona

Dos corredors al passeig marítim de Barcelona / AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

Patricia Martín

Madrid

En l’imaginari col·lectiu, viure a prop del mar i amb un clima temperat, com passa a la costa mediterrània, es relaciona amb més qualitat de vida i podria implicar més longevitat. No obstant, les dades indiquen que a l’interior d’Espanya, en concret, a Zamora, Terol i Sòria, es viu fins a 10 anys més, de mitjana, que en zones costaneres del sud d’Espanya.

Es tracta d’una de les conclusions exposades en la jornada ‘Anàlisi de la longevitat’, organitzada pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC), professionals experts en matemàtiques i estadística que han analitzat les dades de gairebé 18 milions de morts ocorreguts a Espanya entre el 1975 i el 2023 a fi de desentranyar els patrons que defineixen com viure més temps.

L’anàlisi detallada dels registres dona que Zamora lidera el rànquing de longevitat, ja que l’edat mitjana de mort el 2023 va ser de 85 anys. El segueixen de prop Terol i Sòria, amb una edat mitjana de 84 anys, i Lugo, Orense i Àvila, amb 83 anys de mitjana.