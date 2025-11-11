David Bustamante revela la rutina de la seva transformació física: "Això és el que elimina més greix"
El cantant aposta per exercici diari, dejuni actiu i una dieta estricta sense alcohol ni sucres per recuperar la seva millor versió
David Bustamante ha compartit amb els seus seguidors el procés de canvi físic i vital que ha seguit els últims mesos, durant els quals ha aconseguit perdre 20 quilos. L’artista, que ha fet pública la seva evolució a les xarxes i en entrevistes recents, assegura estar “orgullós del treball fet” encara que reconeix que el camí continua.
Bustamante ha adoptat una rutina marcada per la disciplina: es lleva entre les cinc i les sis del matí i comença el dia amb una hora de caminada en dejú, un hàbit que considera clau per cremar greix. Després, abans de fer el primer àpat, completa una sessió d’entrenament funcional amb exercicis de força com dominades, press, sentadilles o pes mort, combinats amb intervals d’alta intensitat.
El canvi físic va lligat a una transformació d’hàbits. El cantant ha eliminat alcohol, sucres, farines i hidrats de carboni, i basa la seva alimentació en proteïnes, verdures i greixos saludables. També ha deixat de fumar i assegura no saltar-se la dieta “ni un dia”.
Bustamante afirma que l’exercici s’ha convertit en el seu “millor ansiolític”, tot i que reconeix que no tot han estat elogis: explica que ha rebut crítiques pel seu aspecte i denuncia que “hi ha gent que aprofita els moments baixos per fer mal”. Tot i així, reivindica la importància de caure i tornar-se a aixecar.
El cantant es troba immers en la promoció del seu pròxim àlbum, Inédito, l’onzè de la seva carrera, i recentment ha passat per platós de televisió per parlar del seu projecte i del seu canvi personal.
