Ho has de saber: Aquesta és l'amenaça mundial que causarà més morts que el càncer
L’OMS alerta que les infeccions per bacteris resistents als antibiòtics podrien provocar fins a 10 milions de morts anuals si no s’intensifiquen les mesures de prevenció i investigació
Els superbacteris, és a dir, les infeccions causades per bacteris multiresistents als antibiòtics, s’han convertit en una de les principals amenaces per a la salut mundial. Els experts adverteixen que, si no es posa fre a la seva expansió, el 2050 podrien causar més morts que el càncer. Aquesta és una de les principals conclusions del XIX Congrés Nacional de Laboratori Clínic (LABCLIN 2025), celebrat a València i organitzat per la Societat Espanyola de Medicina de Laboratori (SEMEDLAB).
Segons dades de la Organització Mundial de la Salut (OMS), aquestes infeccions podrien arribar a provocar fins a 10 milions de morts anuals a tot el món si no s’impulsen noves estratègies de control, prevenció i desenvolupament de fàrmacs. El 2024, l’OMS va publicar un document on establia les prioritats de recerca per crear nous antibiòtics capaços de combatre bacteris especialment perillosos.
Entre les espècies de prioritat crítica hi ha l’Acinetobacter resistent a carbapenèmics, les enterobactèries resistents a carbapenèmics o cefalosporines de tercera generació i el Mycobacterium tuberculosis resistent a rifampicina. En un segon nivell d’alta prioritat figuren Pseudomonas aeruginosa i Staphylococcus aureus resistent a meticilina (SARM), entre d’altres.
El doctor Luis Martínez Martínez, cap de Microbiologia de l’Hospital Universitari Reina Sofia de Còrdova, ha advertit que “ens trobem en una autèntica cursa contrarellotge”. Tot i la introducció de nous antibiòtics, ja s’han detectat ceps resistents fins i tot a aquests tractaments de darrera generació.
A l'Estat espanyol, la situació també és preocupant. Segons el Pla Nacional contra la Resistència als Antibiòtics (PRAN), aquestes infeccions causen més de 4.000 morts cada any i suposen un sobrecost sanitari superior als 150 milions d’euros. Encara que el consum d’antibiòtics s’ha reduït tant en humans com en animals, les autoritats sanitàries insisteixen que cal mantenir una vigilància estricta i promoure un ús racional dels medicaments.
Els especialistes reunits al congrés coincideixen que la lluita contra els superbacteris ha de basar-se en tres pilars fonamentals:
- Ús responsable dels antibiòtics, evitant-ne l’administració innecessària o inadequada.
- Reforç dels sistemes de vigilància microbiològica, essencials per detectar noves resistències.
- Inversió en recerca i desenvolupament de nous antibiòtics i teràpies alternatives.
Les dades apunten que, si no s’actua amb rapidesa i coordinació global, els superbacteris podrien convertir-se en la principal causa de mort al món en les pròximes dècades.
