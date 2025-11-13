Aquest és el truc per cremar 1.400 calories a la setmana sense anar al gimnàs, segons una experta
No cal apuntar-se al gimnàs ni seguir rutines complicades per mantenir-se actiu i cuidar la salut. Així ho assegura Susane Pata, entrenadora personal
No cal apuntar-se al gimnàs ni seguir rutines complicades per mantenir-se actiu i cuidar la salut. Així ho assegura Susane Pata, entrenadora personal i assessora certificada de la National Academy of Sports Medicine (NASM), que destaca la importància de caminar com a eina per millorar el benestar.
Segons Pata, caminar 30 minuts diaris pot suposar un desgast energètic d’entre 700 i 1.400 calories per setmana, depenent de la persona. Es tracta d’un hàbit senzill, accessible i fàcil de mantenir, ideal per a qualsevol edat i condició física.
El fisioterapeuta i especialista en mobilitat Grayson Wickham, fundador del programa Movement Vault, reforça aquesta idea: “Caminar és un exercici excel·lent perquè tothom pot fer-lo, en qualsevol moment i sense necessitat d’equipament especial”.
A més de cremar calories, aquest hàbit ajuda a reduir l’estrès, millora la digestió i afavoreix l’estat d’ànim, ja que el cos allibera endorfines durant l’activitat. Diversos estudis indiquen també que caminar disminueix el risc de malalties cardiovasculars, millora la sensibilitat a la insulina i enforteix els ossos, sobretot en dones majors de 40 anys.
La clau, segons els experts, és caminar amb una intensitat moderada: mantenir un ritme que permeti parlar sense dificultat però que elevi lleugerament la freqüència cardíaca. També és recomanable variar els terrenys o fer trams amb pendent per augmentar la despesa calòrica.
Seguint aquests consells, una persona pot arribar a perdre entre 1 i 1,6 quilos al mes, sempre que combini l’activitat amb una alimentació equilibrada i un lleuger dèficit calòric. Un mètode simple i assequible que molts gironins i catalans ja incorporen al seu dia a dia per mantenir-se saludables.
- Ni als 30 ni als 50: aquest és el moment més infeliç de la vida, segons experts
- Gairebé 200 sol·licitants d'asil passen pel campament del parc Central
- Ca l'Avi o el somni fet realitat de tres joves d'obrir el seu propi restaurant
- El problema de la Rosalía
- Desvien trànsit cap a la Garrotxa per evitar el coll d’embut dels diumenges a Ripoll
- David Bustamante revela la rutina de la seva transformació física: 'Això és el que elimina més greix
- Comença l'extracció de sorra de Palamós per transvasar-la i estabilitzar les platges de Sant Antoni
- La Generalitat amplia la línia de subvencions per a la retirada d'amiant a Girona facilitant la gestió del material