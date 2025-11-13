Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Aquest és el truc per cremar 1.400 calories a la setmana sense anar al gimnàs, segons una experta

No cal apuntar-se al gimnàs ni seguir rutines complicades per mantenir-se actiu i cuidar la salut. Així ho assegura Susane Pata, entrenadora personal

Aquest és el truc per cremar 1.400 calories a la setmana sense anar al gimnàs, segons una experta

Aquest és el truc per cremar 1.400 calories a la setmana sense anar al gimnàs, segons una experta / KamranAydinov

Bruna Segura

Girona

No cal apuntar-se al gimnàs ni seguir rutines complicades per mantenir-se actiu i cuidar la salut. Així ho assegura Susane Pata, entrenadora personal i assessora certificada de la National Academy of Sports Medicine (NASM), que destaca la importància de caminar com a eina per millorar el benestar.

Segons Pata, caminar 30 minuts diaris pot suposar un desgast energètic d’entre 700 i 1.400 calories per setmana, depenent de la persona. Es tracta d’un hàbit senzill, accessible i fàcil de mantenir, ideal per a qualsevol edat i condició física.

El fisioterapeuta i especialista en mobilitat Grayson Wickham, fundador del programa Movement Vault, reforça aquesta idea: “Caminar és un exercici excel·lent perquè tothom pot fer-lo, en qualsevol moment i sense necessitat d’equipament especial”.

A més de cremar calories, aquest hàbit ajuda a reduir l’estrès, millora la digestió i afavoreix l’estat d’ànim, ja que el cos allibera endorfines durant l’activitat. Diversos estudis indiquen també que caminar disminueix el risc de malalties cardiovasculars, millora la sensibilitat a la insulina i enforteix els ossos, sobretot en dones majors de 40 anys.

La clau, segons els experts, és caminar amb una intensitat moderada: mantenir un ritme que permeti parlar sense dificultat però que elevi lleugerament la freqüència cardíaca. També és recomanable variar els terrenys o fer trams amb pendent per augmentar la despesa calòrica.

Seguint aquests consells, una persona pot arribar a perdre entre 1 i 1,6 quilos al mes, sempre que combini l’activitat amb una alimentació equilibrada i un lleuger dèficit calòric. Un mètode simple i assequible que molts gironins i catalans ja incorporen al seu dia a dia per mantenir-se saludables.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents