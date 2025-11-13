Et sorprendrà: L'expert que va estudiar els més longeus del món revela el seu secret
Dan Buettner, creador del concepte de les zones blaves, defensa reduir el consum de carn a un cop per setmana o menys, seguint l’exemple de les comunitats més longeves del món
L’investigador nord-americà Dan Buettner, conegut com el gurú de la longevitat, fa anys que estudia per què hi ha indrets del món on la gent viu més i millor. Segons ell, l’alimentació és una de les claus principals per arribar a una edat avançada amb bona salut, i un dels hàbits més destacats d’aquestes comunitats és el baix consum de carn.
Buettner és el creador del concepte de les “zones blaves”, regions on les persones arriben als 100 anys amb una freqüència sorprenent. Entre aquests llocs hi ha Sardenya (Itàlia) i Okinawa (Japó), on el consum mitjà de carn és d’uns 9 quilos anuals per persona, molt per sota dels més de 100 quilos que es consumeixen als Estats Units.
Segons l’expert, aquest contrast és una de les claus de la longevitat: a les comunitats més longeves, la carn es considera un aliment de luxe ocasional, i no el centre de la dieta. L’alimentació habitual d’aquestes poblacions es basa en llegums, cereals integrals, fruita, verdura i oli d’oliva.
Buettner recomana que, si ens agrada la carn, en mengem només un cop per setmana o menys. També adverteix que cal evitar les carns processades, les begudes ensucrades, els snacks salats i les llaminadures industrials, que només s’haurien de consumir puntualment i fora de casa.
Aquestes recomanacions, diu Buettner, poden ajudar a les comarques gironines i a tot Catalunya a adoptar uns hàbits més saludables i, potser, a acostar-se al secret de les zones més longeves del planeta.
