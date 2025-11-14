Les malalties cardiovasculars i renals afecten fins a un 32% i un 40% de les persones amb diabetis, respectivament
Sota el lema “Pren-li el pols a la diabetis”, Novo Nordisk, amb l’aval de la Societat Espanyola de Diabetis (SED) i la Fundació de la Societat Espanyola de Diabetis (FSED), organitza una jornada de conscienciació social sobre la importància dels hàbits saludables i el diagnòstic precoç per reduir el risc d’aquestes complicacions.
S’estima que prop del 50% de les persones amb diabetis al món no sap que la pateix[i].
En el Dia Mundial de la Diabetis, l’emblemàtica plaça de Nuevos Ministerios es converteix en un punt de trobada per a la salut. Novo Nordisk impulsa la iniciativa “Pren-li el pols a la diabetis”, amb l’aval de la Societat Espanyola de Diabetis (SED) i la Fundació de la Societat Espanyola de Diabetis (FSED), per apropar a la ciutadania informació i suport davant d’una malaltia que afecta uns 4,7 milions d’adults que conviuen amb la diabetis al nostre país[i]. La model i actriu Laura Sánchez, diagnosticada de diabetis tipus 1 l’any 2021, se suma a la jornada com a ambaixadora compartint el seu testimoni per donar veu a les persones que conviuen amb aquesta patologia.
L’objectiu és doble: sensibilitzar la població sobre la importància de mantenir bons hàbits que ajudin a reduir el risc de desenvolupar complicacions associades, i alertar sobre la rellevància de la detecció precoç per al seu control, ja que cada decisió compta per prendre el pols a aquesta patologia.
La jornada inclou un recorregut expositiu amb una peça d’art anamòrfic en forma de cor que convida a reflexionar sobre els factors que han millorat la qualitat de vida de les persones amb diabetis —avenços mèdics i coneixement, suport familiar i hàbits saludables—. A més, explica la relació entre la diabetis i altres òrgans que poden veure’s afectats per les complicacions de la malaltia, com el cor o el ronyó, i incorpora materials educatius per reforçar la informació.
Per actuar, primer cal entendre. Amb aquesta intenció, al llarg del dia es faran entrevistes educatives amb destacats experts mèdics. Les converses abordaran temes clau com l’autoefficàcia —que és la confiança que té l’individu en la seva pròpia capacitat per gestionar la malaltia, un predictor clau de l’autocura i l’adherència terapèutica—, i la salut emocional en la diabetis tipus 2, com anticipar-se al debut en diabetis tipus 1, aprendre a identificar senyals per detectar la malaltia a temps i la importància de l’educació diabetològica i l’autogestió.
“El major desafiament és avançar-nos al diagnòstic; aquí rau la veritable prevenció. I, si això no és possible, almenys hem de garantir la detecció precoç. Recordem que gairebé un 50% de les persones amb diabetis tipus 2 desconeix que la té5”, assenyala la Dra. María José Picón, vicepresidenta primera de la Societat Espanyola de Diabetis (SED) i portaveu de la FSED.
Per la seva banda, Laura Sánchez, model i actriu, assenyala: “Ser la cara visible de la diabetis tipus 1 és, per a mi, una obligació per donar visibilitat a aquesta malaltia i conscienciar la població sobre la importància de cuidar-nos per minimitzar els riscos de complicacions associades, així com per posar l’èmfasi en un diagnòstic precoç. Pateixo aquesta malaltia, però això no impedeix que la meva vida continuï sent igual de plena”.
Principals complicacions de la Diabetis Mellitus Tipus 2 (DM2)
Aquesta iniciativa parteix de les xifres que revelen que les malalties cardiovasculars i renals afecten fins a un 32% i un 40% de les persones amb diabetis, respectivament. De fet, fins al 80% de les persones amb aquesta patologia moren per una complicació cardiovascular, davant del 30% de la població general[ii]. I, en concret, les persones amb diabetis tenen més d’un 53% de risc d’infart de miocardi, un 58% d’ictus i un 12% d’insuficiència cardíaca.
Així mateix, la DM2 representa la principal causa de malaltia renal crònica (MRC), i s’ha estimat que el 27,9% dels pacients amb DM2 a Espanya presenten MRC[iii].
Accedeix aquí al document sobre les complicacions de la diabetis tipus 2
A més, la diabetis augmenta significativament el risc de desenvolupar malaltia arterial perifèrica (MAP), una afecció caracteritzada per l’estrenyiment o obstrucció de les artèries que porten la sang a les extremitats, cosa que redueix el flux sanguini i pot provocar dolor, úlceres i fins i tot amputacions. De fet, entre el 13% i el 29% de les persones amb diabetis presenten MAP[iv],[v]. Davant d’aquest escenari, la detecció i l’atenció precoç poden salvar vides i prevenir significativament les complicacions relacionades amb la diabetis, canviant així la progressió de la malaltia4.
“Per tot això, és important que jornades com aquesta conscienciïn tota la població sobre la importància que tots contribuïm al fet que les persones amb diabetis tinguin una millor qualitat de vida, també en l’àmbit professional”, afegeix la Dra. Picón.
Sobre la base de gairebé 100 anys d’innovació i lideratge en la cura de la diabetis, a Novo Nordisk reafirmem el nostre compromís en aquest dia mundial, transmetent un missatge contundent: l’anticipació i la gestió proactiva dels riscos associats a la malaltia és fonamental. La prevenció de les complicacions derivades de la diabetis no només pot arribar a millorar la qualitat de vida dels pacients, sinó que també contribueix significativament a prolongar-la.
Recomanacions per prevenir les complicacions associades
La diabetis és una malaltia crònica greu que representa un dels principals reptes per a la salut i per als sistemes sanitaris del segle XXI. La DM2 representa el 90%5 de tots els casos de diabetis, cosa que es tradueix en uns 537 milions d’adults al món5. Per això, l’abordatge integral d’aquesta patologia inclou tant el control i la prevenció de les complicacions associades a la malaltia com els canvis en l’estil de vida2,[vi],[vii].
Finalment, els experts assenyalen les recomanacions següents per als pacients:
- Seguir les recomanacions nutricionals indicades pels professionals de la salut.
- Vigilar la salut de manera periòdica.
- Realitzar activitat física de manera habitual.
- Abandonar el consum d’alcohol i tabac.
- Controlar el pes corporal.
Sobre Novo Nordisk
Novo Nordisk és una companyia mundial líder en la cura de la salut, fundada el 1923 i amb seu a Dinamarca. El nostre propòsit és impulsar el canvi per fer front a la diabetis i altres malalties cròniques greus com l’obesitat i les malalties de la sang i endocrines poc freqüents. Ho fem sent pioners en avenços científics, ampliant l’accés als nostres medicaments i treballant per prevenir i, finalment, curar malalties. Novo Nordisk emplea aproximadament 77.400 persones a 80 països i comercialitza els seus productes en uns 170. Per a més informació, novonordisk.es
