Una ruta de gravel entre Girona i Bellcaire d’Empordà per conèixer a fons la Diabetis mellitus tipus 1: així és l’assaig clínic sobre rodes que es farà el 22 i 23 de novembre al paradís ciclista

La Càtedra UdG–Dexcom i el laboratori MICELab de la Universitat de Girona, en col·laboració amb EUSES i l’Hospital Dr. Josep Trueta impulsen aquest estudi

Una imatge d'un grup de ciclistes

Una imatge d'un grup de ciclistes / Ajuntament de la Jonquera

Jaume Puig

Girona

Què passa en el cos d’una persona amb Diabetis mellitus tipus 1 quan pedala durant hores en una ruta de gravel? Aquesta és la pregunta que intentarà respondre el projecte PEDAL-T1D que impulsen la Càtedra UdG–Dexcom i el laboratori MICELab de la Universitat de Girona, en col·laboració amb EUSES i l’Hospital Dr. Josep Trueta. Es tracta d’un assaig clínic sense precedents a l’Estat i que tindrà les comarques gironines com a gran escenari els dies 22 i 23 de novembre.  

L’estudi combina ciència, esport i tecnologia en una única experiència: un cap de setmana en què els participants —tots ells esportistes amb Diabetis mellitus tipus 1— seran monitorats mentre completen una ruta de gravel que anirà des de Girona fins a Bellcaire de l’Empordà.

Un laboratori a cel obert

Segons l’Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) de l’any 2022, la Diabetis afectava a més de 630 mil persones. En el cas de la Diabetis mellitus tipus 1, cada any es detecten entre 300 i 340 nous casos en persones menors de 30 anys. PEDAL-T1D analitzarà quines són les respostes glucèmiques, fisiològiques i moleculars que genera el cos durant un esforç prolongat.

Per dur a terme aquesta tasca, els investigadors recolliran dades de glucosa, insulina, freqüència cardíaca i potència de pedaleig, que els ajudarà a desenvolupar futurs models d’intel·ligència artificial capaços de predir quina és la resposta glucèmica i optimitzar el control metabòlic en situacions reals d’activitat física. Es tracta d’una prova innovadora perquè es fa fora del laboratori, en condicions de vida real, i aprofitant el potencial de les dades massives generades pels dispositius mèdics i esportius.

Ciclistes pedajelant a The Traka.

Ciclistes pedajelant / The Traka

El perfil del participant

La selecció dels participants ha seguit els criteris següents:

  1. Cal tenir diabetis tipus 1 des de fa almenys cinc anys
  2. Un IMC entre 18 i 30, una HbA1c igual o inferior a 8,5% i practicar almenys quatre hores d’exercici setmanal
  3. També és imprescindible fer servir monitoratge continu de glucosa i comptar carbohidrats, a més d’haver fet una prova d’esforç

Una ruta exigent en un dels paradisos europeus del gravel

El tret de sortida es farà a l’Eat Sleep Cycle, a Girona. Des d’allà, els ciclistes completaran una ruta circular fins a Bellcaire d’Empordà, amb una pujada de categoria 4 i un recorregut 52% sobre pistes de grava. Durant el trajecte hi haurà dos avituallaments i assistència mèdica i mecànica en tot moment, a més d’un sistema de seguiment en temps real amb Dexcom Share i Garmin LiveTrack. El programa inclou també analítiques, ECG, revisió de bicicletes i dues jornades de convivència i divulgació científica, amb sopar i dinar inclosos per als participants.

El valor afegit de la IA aplicat a la salut

La iniciativa s’emmarca en les Càtedres ENIA, part de l’Estratègia Nacional d’Intel·ligència Artificial i del Pla de Recuperació, Transformació i Resil·liència que busquen impulsar el talent digital i la investigació aplicada. La Càtedra UdG–Dexcom se centra específicament en la IA aplicada a la salut i, en particular, a la Diabetis i les seves complicacions.

Més que un estudi: una experiència molt gironina

Més enllà del valor científic de la prova, PEDAL-T1D també és una experiència. Els participants tindran un maillot gratuït, lloguer de bicicleta gratuït i tots els àpats inclosos, en una Girona que es presenta com “un dels destins més inspiradors del ciclisme europeu”, amb el seu patrimoni medieval i el seu entorn natural privilegiat.

Les inscripcions ja són obertes a través d’un formulari en línia.

