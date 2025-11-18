Una ruta de gravel entre Girona i Bellcaire d’Empordà per conèixer a fons la Diabetis mellitus tipus 1: així és l’assaig clínic sobre rodes que es farà el 22 i 23 de novembre al paradís ciclista
La Càtedra UdG–Dexcom i el laboratori MICELab de la Universitat de Girona, en col·laboració amb EUSES i l’Hospital Dr. Josep Trueta impulsen aquest estudi
Jaume Puig
Què passa en el cos d’una persona amb Diabetis mellitus tipus 1 quan pedala durant hores en una ruta de gravel? Aquesta és la pregunta que intentarà respondre el projecte PEDAL-T1D que impulsen la Càtedra UdG–Dexcom i el laboratori MICELab de la Universitat de Girona, en col·laboració amb EUSES i l’Hospital Dr. Josep Trueta. Es tracta d’un assaig clínic sense precedents a l’Estat i que tindrà les comarques gironines com a gran escenari els dies 22 i 23 de novembre.
L’estudi combina ciència, esport i tecnologia en una única experiència: un cap de setmana en què els participants —tots ells esportistes amb Diabetis mellitus tipus 1— seran monitorats mentre completen una ruta de gravel que anirà des de Girona fins a Bellcaire de l’Empordà.
Un laboratori a cel obert
Segons l’Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) de l’any 2022, la Diabetis afectava a més de 630 mil persones. En el cas de la Diabetis mellitus tipus 1, cada any es detecten entre 300 i 340 nous casos en persones menors de 30 anys. PEDAL-T1D analitzarà quines són les respostes glucèmiques, fisiològiques i moleculars que genera el cos durant un esforç prolongat.
Per dur a terme aquesta tasca, els investigadors recolliran dades de glucosa, insulina, freqüència cardíaca i potència de pedaleig, que els ajudarà a desenvolupar futurs models d’intel·ligència artificial capaços de predir quina és la resposta glucèmica i optimitzar el control metabòlic en situacions reals d’activitat física. Es tracta d’una prova innovadora perquè es fa fora del laboratori, en condicions de vida real, i aprofitant el potencial de les dades massives generades pels dispositius mèdics i esportius.
El perfil del participant
La selecció dels participants ha seguit els criteris següents:
- Cal tenir diabetis tipus 1 des de fa almenys cinc anys
- Un IMC entre 18 i 30, una HbA1c igual o inferior a 8,5% i practicar almenys quatre hores d’exercici setmanal
- També és imprescindible fer servir monitoratge continu de glucosa i comptar carbohidrats, a més d’haver fet una prova d’esforç
Una ruta exigent en un dels paradisos europeus del gravel
El tret de sortida es farà a l’Eat Sleep Cycle, a Girona. Des d’allà, els ciclistes completaran una ruta circular fins a Bellcaire d’Empordà, amb una pujada de categoria 4 i un recorregut 52% sobre pistes de grava. Durant el trajecte hi haurà dos avituallaments i assistència mèdica i mecànica en tot moment, a més d’un sistema de seguiment en temps real amb Dexcom Share i Garmin LiveTrack. El programa inclou també analítiques, ECG, revisió de bicicletes i dues jornades de convivència i divulgació científica, amb sopar i dinar inclosos per als participants.
El valor afegit de la IA aplicat a la salut
La iniciativa s’emmarca en les Càtedres ENIA, part de l’Estratègia Nacional d’Intel·ligència Artificial i del Pla de Recuperació, Transformació i Resil·liència que busquen impulsar el talent digital i la investigació aplicada. La Càtedra UdG–Dexcom se centra específicament en la IA aplicada a la salut i, en particular, a la Diabetis i les seves complicacions.
Més que un estudi: una experiència molt gironina
Més enllà del valor científic de la prova, PEDAL-T1D també és una experiència. Els participants tindran un maillot gratuït, lloguer de bicicleta gratuït i tots els àpats inclosos, en una Girona que es presenta com “un dels destins més inspiradors del ciclisme europeu”, amb el seu patrimoni medieval i el seu entorn natural privilegiat.
Les inscripcions ja són obertes a través d’un formulari en línia.
- Un xoc de dos cotxes acaba amb quatre menors atropellats a Llambilles
- «El meu palmarès empresarial és molt més bo que l’esportiu»
- Policies i bombers rescaten una adolescent atrapada al mar després que una onada l’arrossegués a Lloret
- Obligatòries des del gener: aquests són els preus de les balises V16 connectades amb la DGT
- Dos nois de 17 anys ferits en xocar amb la seva moto contra una furgoneta estacionada a Bescanó
- Carta d'un lector: 'Una ciutat com Girona no entenc com no li cau la cara de vergonya de no poder arreglar això
- Carme Noguera, l’altra olotina que es converteix en la dona més longeva de l’Estat: “No he agafat mai una grip”
- Un dels menors atropellat en l'accident de Llambilles segueix ingressat al Trueta