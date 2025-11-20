Ho has de saber: Una causa freqüent del mal de cap que sovint s’ignora però que té tractament
Fisioterapeutes alerten que moltes cefalees provenen de problemes cervicals o de la mandíbula i recomanen ampliar el diagnòstic més enllà de la neurologia
Els mals de cap són un dels trastorns més habituals entre la població, fins al punt que el 90% de les persones en patirà algun episodi al llarg de la vida. Tot i així, el lloc on es manifesta el dolor porta molts pacients a pensar que l’origen és exclusivament neurològic, cosa que dificulta detectar altres possibles causes.
Segons el Col·legi Professional de Fisioterapeutes de la Comunitat de Madrid (CPFCM), el mal de cap pot estar relacionat amb alteracions cervicals o amb problemes a la articulació temporomandibular (ATM). La secretària general del CPFCM, Carmen Mar Rodríguez Peñas, explica que sovint el dolor té un origen osteomuscular, però “gairebé mai es busquen les causes fora de la pròpia zona del cap”.
Aquesta percepció provoca que moltes cefalees d’origen cervical o mandibular quedin infradiagnosticades, dificultant trobar el tractament adequat. Tot i que els mals de cap puntuals poden deure’s a factors com refredats, estrès o canvis bruscos de temperatura, la creença que sempre responen a un problema neurològic fa que molts pacients només consultin un neuròleg.
Els fisioterapeutes recomanen que, en casos de dolor de cap recurrent, també es consulti un fisioterapeuta o un traumatòleg per tal d’obtenir un diagnòstic més complet que permeti identificar possibles alteracions òssies, musculars o articulars.
En alguns casos, un pacient pot tenir un diagnòstic neurològic correcte, però veure com els símptomes empitjoren per la coexistència de problemes cervicals o mandibulars. Segons Rodríguez Peñas, el dolor d’aquest origen pot imitar símptomes propis de la migranya o de la cefalea tensional i, si només es tracta amb medicació, “no s’estarà abordant el problema amb èxit”.
D’aquí la importància d’afegir una valoració complementària i incorporar la fisioteràpia en el tractament per millorar la mobilitat cervical, corregir alteracions de l’ATM i actuar sobre les estructures implicades.
A més, la fisioteràpia pot contribuir a millorar la higiene postural i prevenir futurs episodis de cefalees, convertint-se en un enfocament terapèutic recomanable per a moltes persones que pateixen mal de cap de manera recurrent.
- Els advocats ho afirmen: L'error que cometen milers de famílies en heretar (i que et pot costar milers d'euros)
- La fàbrica de canelons propietat de la Generalitat surt a subhasta
- La darrera festa de Lamine Yamal: sense mòbils i amb accés al reservat només per a noies
- La impactant quantitat de multes que han posat els nous radars fixos de Girona en tres mesos
- L'Hostal de la Granota, un restaurant aturat en el temps
- Busquen tres encaputxats que han atracat una joieria de Palamós
- Masia Serra abandona la DO Empordà després de la desqualificació d'un dels seus vins emblemàtics
- Sabies que a Banyoles hi ha una font amb una corona de flors considerada medicinal per les propietats de les seves aigües?