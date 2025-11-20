Sensibilitat dental: causes i solucions
La manera com ens raspallem les dents pot ser un dels grans problemes
Rafa Sardiña
La sensibilitat dental afecta una gran part de la població. Aquest problema es fa més visible quan mengem o quan ens rentem les dents. Sentir una espècie d'incomoditat en fer aquestes accions determina un problema.
La sensibilitat dental sol ser el resultat de l'exposició de la dentina, una capa interna de la dent que està protegida per l'esmalt a la part de la dent visible i el ciment radicular a la raça de la dentina. Així ho explica a 'Guies de Salut' la doctora Paula Vidal, màster en estètica dental, CEO de la Cínica Paula Vidal i especialista en el disseny personalitzat de somriures mitjançant la tecnologia de l'Anàlisi Digital del Somriure o Digital Smile Design (DSD).
"Aquesta exposició pot passar a causa del desgast de l'esmalt, la retracció de les genives o l'erosió àcida. Quan la dentina queda exposada, els nervis dins de la dent reaccionen a estímuls externs, com el fred, la calor o fins i tot el raspallat", subratlla l'especialista, que ens ajuda a resoldre els dubtes més freqüents.
Com influeix el desgast de l'esmalt a l'aparició de la sensibilitat en raspallar-se les dents?
L'esmalt actua com una barrera protectora, i el desgast deixa la dentina vulnerable. Raspallar-se amb massa força, fer servir raspalls amb truges dures o consumir aliments i begudes àcides poden contribuir al desgast progressiu de l'esmalt. Aquest desgast deixa exposades les arrels de les dents i, per tant, també les terminacions nervioses, causant sensibilitat.
El consum freqüent d'aliments i de begudes àcides pot ser un factor determinant en el desenvolupament de la sensibilitat dental?
El consum regular d'aliments i begudes àcides, com ara fruites cítriques, refrescos i vi, pot erosionar l'esmalt dental amb el temps, debilitant la barrera protectora de la dent. Això facilita l'exposició de la dentina i, per tant, l'augment de la sensibilitat. Com explico als meus pacients, l'equilibri a la dieta és clau per mantenir una bona salut dental.
Quines són les millors pràctiques per prevenir la sensibilitat dental?
- Raspallat suau: utilitzar un raspall de truges suaus i tècniques de raspallat adequades, sense exercir massa pressió.
- Evitar aliments àcids: reduir el consum d'aliments i de begudes que contribueixin a l'erosió de l'esmalt.
- Ús de fluor: aplicar pastes dentals i esbandides amb fluor per enfortir l'esmalt.
- Visites regulars al dentista: acudir a l'odontòleg cada sis mesos per detectar problemes a temps.
És recomanable fer servir pastes dentals específiques per a dents sensibles?
Sí, és molt recomanable. Les pastes dentals per a dents sensibles contenen ingredients com el nitrat de potassi o el fluorur d'estany, que ajuden a dessensibilitzar els nervis a la dentina i a enfortir l'esmalt. Aquestes pastes són un component essencial en el tractament diari per reduir el dolor i prevenir l'empitjorament de la sensibilitat.
Com influeix la tècnica de raspallat en la prevenció de la sensibilitat?
La tècnica de raspallat és crucial. Els errors més comuns inclouen raspallar-se amb massa força, fer servir un raspall inadequat i no seguir una tècnica correcta. Recomano moviments circulars suaus i evitar el raspallat horitzontal agressiu que pot desgastar l'esmalt i retreure les genives. Un bon raspallat no hauria de causar mal ni dolor.
Quins tractaments estan disponibles per tractar la sensibilitat dental?
A més de la pasta dental per a dents sensibles, hi ha altres tractaments al consultori dental. Aquests inclouen l'aplicació de vernissos de fluor, segelladores dentals, i en casos més greus, tractaments restauratius com ara empastaments o corones per protegir l'estructura de la dent. També és important tractar les condicions que poden causar la sensibilitat, com ara la retracció gingival, que pot estar causant l'exposició de la dentina.
La sensibilitat dental és un problema tractable, i amb l'enfocament adequat, es pot gaudir d'una bona salut oral sense dolor ni incomoditat.
La retracció gingival és un dels factors clau que contribueixen a la sensibilitat dental. Passa quan les genives es retreuen i exposen la dentina, la capa sensible que està just a sota de l'esmalt dental. A diferència de l'esmalt, molt resistent, la dentina conté petits túbuls que connecten amb el nervi de la dent.
Quan la dentina queda exposada, els estímuls externs com els aliments freds, calents, àcids o fins i tot l'aire poden arribar al nervi a través d'aquests túbuls, provocant una sensació de dolor o molèstia.
La retracció gingival pot ser causada per diverses raons, com ara:
- Raspallat dental agressiu: Aplicar massa pressió o fer servir un raspall de truges dures pot desgastar l'esmalt i retreure les genives.
- Malaltia periodontal: L'acumulació de placa i tosca pot irritar i danyar les genives, provocant que es retreguin.
- Canvis hormonals: En certs moments, com durant l'embaràs o la menopausa, les genives es poden tornar més sensibles i propenses a la retracció.
- Bruxisme: Carrisquejar les dents pot exercir una pressió excessiva sobre els teixits periodontals, afavorint la retracció.
- Mala alineació dental: Les dents desalineades poden generar punts de pressió que irritin les genives.
Tractaments per a la retracció gingival i el seu impacte en la sensibilitat dental
Per abordar aquest problema, hi ha diverses opcions de tractament disponibles al consultori dental:
- Correcció de la tècnica de raspallat: El dentista pot recomanar l'ús de raspalls de truges suaus i tècniques de raspallat més delicades, a més d'una pasta dental formulada per a la sensibilitat.
- Vernissos de fluor: En aplicar vernissos de fluor a la zona afectada, s'enforteix l'esmalt restant i s'ajuda a reduir la sensibilitat de la dentina exposada.
- Empelts de geniva: En casos més avançats, on la retracció és significativa, es pot fer un empelt gingival. Aquest procediment consisteix a prendre teixit d'una altra part de la boca i col·locar-lo sobre la zona de l'arrel exposada per cobrir-la i reduir-ne la sensibilitat.
- Tractament de la malaltia periodontal: Si la retracció gingival és causada per una malaltia periodontal, cal tractar la infecció subjacent amb neteja profunda (curetatge i allisat radicular) per aturar el progrés de la retracció i evitar danys addicionals.
La retracció gingival és un factor crucial en la sensibilitat dental. Identificar la causa subjacent i rebre tractament adequat no sols ajuda a reduir la sensibilitat, sinó també a preservar la salut de les genives i l'estructura dental a llarg termini.
- Els advocats ho afirmen: L'error que cometen milers de famílies en heretar (i que et pot costar milers d'euros)
- La impactant quantitat de multes que han posat els nous radars fixos de Girona en tres mesos
- La fàbrica de canelons propietat de la Generalitat surt a subhasta
- La darrera festa de Lamine Yamal: sense mòbils i amb accés al reservat només per a noies
- L'Hostal de la Granota, un restaurant aturat en el temps
- Busquen tres encaputxats que han atracat una joieria de Palamós
- Masia Serra abandona la DO Empordà després de la desqualificació d'un dels seus vins emblemàtics
- Sabies que a Banyoles hi ha una font amb una corona de flors considerada medicinal per les propietats de les seves aigües?