Tens grip? Aquests són els millors aliments per combatre els símptomes ràpidament
Una alimentació equilibrada i rica en nutrients pot ajudar a enfortir el sistema immunitari i reduir les molèsties durant un resfriat o una grip
Amb l’arribada de la temporada de grip i altres virus respiratoris, els especialistes recomanen mantenir una alimentació saludable tant per prevenir com per afrontar la malaltia. Segons la nutricionista Natalia Galán, els aliments rics en nutrients i fàcils de digerir contribueixen a reforçar el sistema immunitari i poden ajudar a disminuir els símptomes.
Entre els aliments més beneficiosos per combatre la grip o el refredat, destaquen:
- All: amb propietats antibacterianes, antitusives i mucolítiques, ajuda a reduir infeccions i congestió nasal gràcies a la seva alicina.
- Carbassa: rica en betacarotens, que es transformen en vitamina A, enforteixen les defenses i protegeixen de virus. Es pot substituir per pastanaga en cas d’al·lèrgia.
- Ceba: conté quercetina, un antibiòtic natural amb efecte antiinflamatori i antioxidant, a més de ser un bon expectorant.
- Ou: aporta minerals com el zinc i el seleni, essencials per al sistema immunitari. Es recomana consumir-ne entre dos i tres per setmana.
- Gingebre: alleuja la congestió i facilita l’eliminació de mucositat gràcies a les seves propietats analgèsiques i antibacterianes. En infusió amb mel i llimona és especialment eficaç.
- Kiwi: amb un alt contingut de vitamina C i antioxidants, ajuda a prevenir infeccions i reforça l’absorció de ferro.
Pel que fa a l’activitat física, alguns esportistes es pregunten si és recomanable entrenar durant un refredat. Els experts indiquen que es pot fer exercici lleu sempre que no hi hagi febre i que el malestar no ho impedeixi. Sessions curtes i d’intensitat suau poden fins i tot ajudar a alleujar la congestió nasal. En presència de febre, però, l’activitat física està desaconsellada.
- Els advocats ho afirmen: L'error que cometen milers de famílies en heretar (i que et pot costar milers d'euros)
- La impactant quantitat de multes que han posat els nous radars fixos de Girona en tres mesos
- La fàbrica de canelons propietat de la Generalitat surt a subhasta
- La darrera festa de Lamine Yamal: sense mòbils i amb accés al reservat només per a noies
- L'Hostal de la Granota, un restaurant aturat en el temps
- Busquen tres encaputxats que han atracat una joieria de Palamós
- Masia Serra abandona la DO Empordà després de la desqualificació d'un dels seus vins emblemàtics
- Sabies que a Banyoles hi ha una font amb una corona de flors considerada medicinal per les propietats de les seves aigües?