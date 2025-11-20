Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Tens grip? Aquests són els millors aliments per combatre els símptomes ràpidament

Una alimentació equilibrada i rica en nutrients pot ajudar a enfortir el sistema immunitari i reduir les molèsties durant un resfriat o una grip

Bruna Segura

Girona

Amb l’arribada de la temporada de grip i altres virus respiratoris, els especialistes recomanen mantenir una alimentació saludable tant per prevenir com per afrontar la malaltia. Segons la nutricionista Natalia Galán, els aliments rics en nutrients i fàcils de digerir contribueixen a reforçar el sistema immunitari i poden ajudar a disminuir els símptomes.

Entre els aliments més beneficiosos per combatre la grip o el refredat, destaquen:

  • All: amb propietats antibacterianes, antitusives i mucolítiques, ajuda a reduir infeccions i congestió nasal gràcies a la seva alicina.
  • Carbassa: rica en betacarotens, que es transformen en vitamina A, enforteixen les defenses i protegeixen de virus. Es pot substituir per pastanaga en cas d’al·lèrgia.
  • Ceba: conté quercetina, un antibiòtic natural amb efecte antiinflamatori i antioxidant, a més de ser un bon expectorant.
  • Ou: aporta minerals com el zinc i el seleni, essencials per al sistema immunitari. Es recomana consumir-ne entre dos i tres per setmana.
  • Gingebre: alleuja la congestió i facilita l’eliminació de mucositat gràcies a les seves propietats analgèsiques i antibacterianes. En infusió amb mel i llimona és especialment eficaç.
  • Kiwi: amb un alt contingut de vitamina C i antioxidants, ajuda a prevenir infeccions i reforça l’absorció de ferro.

Pel que fa a l’activitat física, alguns esportistes es pregunten si és recomanable entrenar durant un refredat. Els experts indiquen que es pot fer exercici lleu sempre que no hi hagi febre i que el malestar no ho impedeixi. Sessions curtes i d’intensitat suau poden fins i tot ajudar a alleujar la congestió nasal. En presència de febre, però, l’activitat física està desaconsellada.

