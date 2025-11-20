Si tens el segon dit del peu més llarg que el gros, podries patir aquesta malaltia
Aquesta afecció, més freqüent en dones i relacionada amb microtraumatismes repetits, provoca dolor i inflamació al davant del peu però té tractament
La forma dels peus varia molt d’una persona a una altra, però hi ha un detall que pot tenir importància clínica: tenir el segon dit del peu més llarg que el dit gros. Segons especialistes del Col·legi Oficial de Podologia de la Comunitat Valenciana (ICOPCV), aquesta característica anatòmica augmenta la probabilitat de desenvolupar la malaltia de Freiberg, una necrosi avascular que afecta habitualment el segon metatarsià.
Aquesta alteració fa que l’os s’aplani, perdi la seva forma i tingui dificultats per rebre un flux sanguini adequat, provocant dolor en el avantpeu en caminar o córrer, així com inflamació.
La malaltia és més habitual en dones i sol aparèixer durant la pubertat, especialment en persones amb acortament del múscul geminal o que caminen sovint de puntetes. Els especialistes també apunten a esports d’impacte —com ballar, córrer o saltar— com a factors que poden afavorir el col·lapse ossi.
El podòleg Jorge Escoto, membre de la junta directiva de l’ICOPCV, explica que l’origen més acceptat és la repetició de microtraumatismes a la zona, que acaba comprometent la irrigació sanguínia del segon metatarsià.
Per diagnosticar aquesta patologia, sovint cal realitzar radiografies a més de l’exploració clínica, ja que en alguns casos es pot confondre amb artrosi. Un cop confirmada la malaltia, el tractament inclou un estudi biomecànic, un estudi de pressions plantares i la confecció de suports plantares per descarregar la zona afectada.
A més de les plantilles, els professionals recomanen utilitzar calçat amb bona amortiguació, amb l’objectiu de preservar la forma anatòmica de la capçalera metatarsiana i evitar deformitats.
En alguns casos poden requerir-se analgèsics, infiltracions amb corticoides, immobilització amb guix o bota i, només si els tractaments conservadors no funcionen, es pot valorar la cirurgia.
Tot i que la malaltia de Freiberg no és greu, és important tractar-la correctament. Si no es fa, pot comportar seqüeles com artrosi, metatarsàlgia crònica, ruptura de la placa plantar, o deformitats com dit en martell.
