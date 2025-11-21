Aquest és el iogurt més sa del món, segons un cardiòleg expert
L’expert recomana prendre uns 200 ml diaris del lacti amb fruites riques en vitamina C
El cardiòleg Aurelio Rojas, conegut a les xarxes socials com doctorrojass, ha publicat un vídeo a TikTok en què comenta els beneficis del quefir.
El quefir és un lacti, molt semblant al iogurt líquid, que en els últims anys s’ha guanyat la fama de ser «el iogurt més sa del món».
Beneficis del quefir
El doctor Rojas comenta en el seu vídeo una llarga llista de beneficis que ens aporta el quefir. «El quefir millora la microbiota intestinal, ajuda a reduir la inflamació i reforça el sistema immune», explica l’expert.
Rojas també destaca que aquest lacti ajuda a reduir el colesterol, millora la pressió arterial i, també, l’absorció de vitamines i minerals de la resta d’aliments.
A més, el cardiòleg explica que és millor prendre quefir que iogurt normal, per la diversitat de probiòtics que conté.
Efectes contraproduents
No obstant, tot i que el quefir és un aliment que ens pot aportar molts beneficis, en alguns casos pot ser contraproduent.
«Tot i que és baix en lactosa comparat amb la llet normal, no és recomanable que el prenguin les persones amb intolerància a la lactosa», adverteix Rojas.
L’expert també esmenta que, si es pren en excés, pot produir gasos o diarrea.
Com s’ha de prendre?
El doctor Rojas recomana prendre un got petit de quefir al dia, d’uns 200 ml aproximadament, i combinar-ho amb alguna fruita rica en vitamina C com el kiwi o les maduixes.
Aquesta vitamina contribueix a l’absorció del ferro i millora l’equilibri antioxidant.
També aconsella seguir una dieta rica en fibra i aliments reals, per potenciar els efectes del quefir a la microbiota, és a dir, la flora pròpia de l’organisme.
