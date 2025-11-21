Poc temps, grans resultats: el consell de l’expert que trenca mites del gimnàs
Felipe Isidro recomana centrar-se en el tren inferior quan no hi ha gaire temps per entrenar
Si et preguntem quin és el teu pitjor enemic a l’hora de fer exercici físic, probablement respondràs que la manca de temps, i més en els temps que corren, amb moltes hores de transport públic perdudes fins al teu lloc de feina i tota mena de responsabilitats familiars.
I precisament d’això parla Felipe Isidro, catedràtic d’Educació Física i responsable d’activitat física al PronoKal Group: el seu consell no pot ser més directe i pràctic: “si tens poc temps per entrenar, entrena només cames, perquè representen entre el 65% i el 68% de tota la massa muscular”.
Felipe Isidro ho ha explicat en una entrevista amb el doctor Borja Bandera, i hi ha admès que quan hi ha pressa, és prioritari centrar-nos en l’eficiència per sobre de la quantitat: “les cames són el grup muscular més important. Treballar-les provoca un impacte sistèmic enorme, millora la circulació, el metabolisme i la força funcional per a coses tan bàsiques com aixecar-se d’una cadira o pujar escales”.
L’expert insisteix que no es tracta d’entrenar més, sinó d’entrenar millor. “L’exercici funciona com un fàrmac: hi ha una dosi ineficaç, una dosi mínima eficaç i una sobredosi”, explica.
Per això, cada persona necessita una rutina ajustada al seu context (temps, material, motivació i objectius), dissenyada perquè sigui sostenible en el temps.
I quant temps cal per notar resultats? Isidro ho té clar: “programes de 10 o 20 minuts són molt més eficaços que programes de zero minuts”. L’important, diu, és la freqüència. Proposa començar amb dos dies per setmana i anar augmentant a poc a poc.
A més, desmunta un altre mite: el fet que entrenar hagi de ser esgotador. “Perquè l’exercici funcioni, ha de ser efectiu, però no fatigant”, adverteix. Al final, el gran repte no és entrenar fort, sinó aconseguir fer-ho de manera constant. I aquí hi ha el veritable secret: convertir el moviment en un hàbit, no en una obligació.
- Xollo fiscal: el nou criteri d’Hisenda que permet deduir la hipoteca a la Renda fins i tot si ja has venut la casa
- La impactant quantitat de multes que han posat els nous radars fixos de Girona en tres mesos
- Sandra Guitart: «A la primera festa van venir tres o quatre nois, no sé si eren gais»
- Alerta per nevades a cotes baixes a l'Empordà fins dissabte
- Els advocats ho afirmen: L'error que cometen milers de famílies en heretar (i que et pot costar milers d'euros)
- La darrera festa de Lamine Yamal: sense mòbils i amb accés al reservat només per a noies
- La cadena de botigues 'low cost' Action aterra a Banyoles
- Adeu a l'illa de la cuina: ja està passada de moda