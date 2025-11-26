Els nutricionistes ho tenen clar: aquests són els aliments que t'ajuden a viure més temps
Peixos rics en omega-3, fruits secs i verdures de fulla verda són claus per promoure la salut i la longevitat
La recerca de la longevitat ha estat present al llarg de tota la història humana. Avui, els avenços en nutrició i salut ofereixen eines que permeten viure més i millor. Els experts coincideixen que determinats aliments tenen un paper fonamental en aquest objectiu.
Els investigadors han identificat diversos productes que, per les seves propietats nutricionals, poden contribuir a millorar la salut i allargar l’esperança de vida.
Peixos rics en omega-3
Salmó, sardines i tonyina destaquen pel seu contingut en àcids grassos omega-3, beneficiosos per al cor. Estudis recents associen una dieta rica en omega-3 amb un menor risc de malalties cardiovasculars.
Fruits secs
Ametlles, nous i avellanes aporten nutrients essencials com la vitamina E i antioxidants que protegeixen les cèl·lules. El seu consum regular pot reduir el risc de malalties cròniques i afavorir la longevitat.
Verdures de fulla verda
Espinacs, kale o enciam són riques en vitamines, minerals i antioxidants. El consum freqüent d’aquesta mena de verdures s’associa amb una menor deterioració cognitiva i una vida més saludable.
Baies
Mores, nabius i gerds destaquen per la seva elevada concentració d’antioxidants que combaten el dany cel·lular. Poden contribuir a la salut cerebral i reduir el risc de malalties neurodegeneratives.
Té verd
Amb un alt contingut en polifenols, el te verd és reconegut per les seves propietats antioxidants i antiinflamatòries. Diverses investigacions l’associen a una major esperança de vida i un risc més baix de patologies cròniques.
Més enllà dels anomenats superaliments, els experts remarquen que la clau de la longevitat és mantenir una dieta equilibrada. Segons Dan Buettner, investigador de les anomenades Zones Blaves —regions on la població viu més anys—, les dietes basades en plantes, amb un consum elevat de llegums, cereals integrals i fruites, són decisives per a una vida llarga i saludable.
Tot i això, adoptar una dieta orientada a la longevitat també comporta reptes, com l’accés a aliments frescos i l’educació nutricional necessària per mantenir canvis duradors.
Organismes internacionals com l’OMS insisteixen en la importància de polítiques que facilitin l’accés a aliments saludables i fomentin hàbits alimentaris positius.
Finalment, els nutricionistes recorden que la moderació i la varietat són essencials. Consumir aliments diversos en les quantitats adequades permet obtenir tots els nutrients necessaris sense excedir les calories recomanades, ajudant a prevenir malalties i a mantenir una bona qualitat de vida al llarg del temps.
La nutrició, conclouen, és una peça clau per avançar cap a una vida més llarga i plena.
