Què passa al teu cos quan prens magnesi i zinc abans d’anar a dormir
Aquests minerals poden afavorir el descans, però un excés pot provocar efectes adversos
El magnesi i el zinc són minerals essencials que intervenen en funcions vitals de l’organisme i que, combinats, poden tenir un impacte positiu en la qualitat del son. A les comarques gironines i arreu de Catalunya, el consum d’aquests nutrients es relaciona sovint amb la millora del descans i la relaxació.
El magnesi participa en centenars de reaccions bioquímiques, incloent-hi la regulació muscular i nerviosa, el control de la glucosa en sang i la síntesi de proteïnes. També contribueix a mantenir un ritme cardíac estable i un sistema immunitari fort. Tot i trobar-se en aliments com llavors, fruits secs o vegetals de fulla verda, moltes persones no n’ingereixen prou en la dieta diària.
El zinc, per la seva banda, és clau per al creixement, la reparació dels teixits i el bon funcionament del sistema immune. Forma part de nombroses enzimes i és essencial per a la divisió cel·lular. S’obté principalment de la carn, el peix, els llegums i alguns productes lactis.
Quan es prenen conjuntament, magnesi i zinc poden favorèr la relaxació muscular, calmar el sistema nerviós i regular els cicles de son i vigília. Algunes investigacions han observat que aquesta combinació, especialment quan s’acompanya de melatonina, pot millorar els símptomes de l’insomni i afavorir un descans més profund.
A banda dels efectes sobre el son, aquests minerals contribueixen a reforçar la funció immunitària, a reparar teixits i a reduir l’estrès oxidatiu. També poden ajudar a millorar l’estat d’ànim i a reduir la sensació d’ansietat, especialment en el cas del magnesi.
Tot i així, és important controlar-ne la ingesta. Un excés de magnesi pot causar diarrea, mentre que un excés de zinc pot provocar nàusees i malestar estomacal. La dosi adequada depèn de cada persona i de les seves necessitats específiques, motiu pel qual es recomana consultar un professional de la salut abans d’iniciar qualsevol suplementació.
Per aprofitar-ne els beneficis, la millor estratègia continua sent mantenir una alimentació equilibrada, basada en productes frescos i variats, que aporti magnesi i zinc de manera natural i segura. Els suplements poden ser útils en casos de dèficit, però no haurien de substituir una dieta completa i saludable.
- L’economista Xavier Sala i Martín, sobre els salaris baixos a Espanya: “Mentre la productivitat vingui dels immigrants, no pujaran”
- Acord per indemnitzar amb 58.000 euros la família d'una pacient que va morir durant una intervenció al Trueta de Girona
- «Veia que no m’hi guanyaria pas la vida i amb 24 anys vaig plegar»
- Girona sanciona setze terrasses de bars i restaurants
- Rebenten 11 trasters en una sola nit d'un pàrquing comunitari de Girona
- Aquest és el iogurt més sa del món, segons un cardiòleg expert
- Fugida fallida: s'accidenta amb patinet intentant escapar dels Mossos a Salt
- Una mare musulmana exigeix als tribunals el dret del seu fill a rebre religió islàmica en una escola catòlica