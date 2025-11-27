T'interessa: L’expert més reconegut en descans revela quina és la millor i la pitjor postura per dormir
Dormir de costat amb una bona alineació corporal és, segons l’especialista, la clau d’un descans saludable; dormir boca avall, en canvi, és la postura més perjudicial
La postura en què dormim influeix de manera directa en la qualitat del descans. Així ho explica Juan Nattex, empresari i especialista en descans, en un vídeo recent on analitza les postures de son més habituals i les ordena de menys a més recomanables.
Segons Nattex, la millor postura per dormir és de costat, concretament sobre el costat esquerre i amb un coixí entre les cames. Aquesta posició afavoreix l’alineació de la columna, redueix la pressió a la cadera i als genolls i ajuda a prevenir el reflux.
En segon lloc situa dormir boca amunt, una postura que pot incrementar els roncs i algunes molèsties digestives, però que protegeix adequadament la columna vertebral.
El tercer lloc és per dormir sobre el costat dret amb un coixí entre les cames; tot i així, Nattex adverteix que col·locar el braç sota el coixí pot provocar pressió al muscle, formigueig i microdespertars que empitjoren la qualitat del descans.
Dormir de costat amb les cames lleugerament encongides, una posició molt freqüent, ocupa el quart lloc, ja que resulta còmoda i pot reduir els roncs.
Per sota queden altres variants que, segons l’expert, són menys ergonòmiques o menys favorables per a la digestió i el reflux.
Finalment, Nattex és contundent amb la que considera la pitjor postura per dormir: boca avall. Assegura que aquesta posició obliga a forçar el coll i la columna, fet que pot generar dolor cervical i lumbar, a més d’accentuar problemes relacionats amb el reflux.
