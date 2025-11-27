T'interessa: L’expert més reconegut en descans revela quina és la millor i la pitjor postura per dormir

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Dormir de costat amb una bona alineació corporal és, segons l’especialista, la clau d’un descans saludable; dormir boca avall, en canvi, és la postura més perjudicial

Bruna Segura

Girona

La postura en què dormim influeix de manera directa en la qualitat del descans. Així ho explica Juan Nattex, empresari i especialista en descans, en un vídeo recent on analitza les postures de son més habituals i les ordena de menys a més recomanables.

Segons Nattex, la millor postura per dormir és de costat, concretament sobre el costat esquerre i amb un coixí entre les cames. Aquesta posició afavoreix l’alineació de la columna, redueix la pressió a la cadera i als genolls i ajuda a prevenir el reflux.

En segon lloc situa dormir boca amunt, una postura que pot incrementar els roncs i algunes molèsties digestives, però que protegeix adequadament la columna vertebral.

El tercer lloc és per dormir sobre el costat dret amb un coixí entre les cames; tot i així, Nattex adverteix que col·locar el braç sota el coixí pot provocar pressió al muscle, formigueig i microdespertars que empitjoren la qualitat del descans.

Dormir de costat amb les cames lleugerament encongides, una posició molt freqüent, ocupa el quart lloc, ja que resulta còmoda i pot reduir els roncs.

Per sota queden altres variants que, segons l’expert, són menys ergonòmiques o menys favorables per a la digestió i el reflux.

Finalment, Nattex és contundent amb la que considera la pitjor postura per dormir: boca avall. Assegura que aquesta posició obliga a forçar el coll i la columna, fet que pot generar dolor cervical i lumbar, a més d’accentuar problemes relacionats amb el reflux.

