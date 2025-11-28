Això és el que passa al teu cos quan deixes per complet de beure alcohol
Abstenir-se de l’alcohol té efectes positius en la salut física, mental i emocional
Deixar de consumir alcohol pot desencadenar una sèrie de canvis beneficiosos en l’organisme. En eliminar aquesta substància —un depressor del sistema nerviós central— el cos recupera progressivament el seu equilibri natural. Un dels primers efectes és la millora del son: tot i que l’alcohol pot induir el son de manera inicial, altera els cicles profunds i redueix la qualitat del descans. Quan se n’evita el consum, els ritmes naturals es normalitzen i això afavoreix tant la salut física com la mental.
Un altre benefici destacat és la millora de la funció hepàtica. El fetge, encarregat de filtrar toxines, treballa amb menys estrès quan no ha de processar alcohol. Això facilita la reducció de greix hepàtic i la recuperació del teixit afectat. Segons diverses investigacions, el fetge pot començar a regenerar-se en poques setmanes d’abstinència.
Pel que fa al sistema cardiovascular, deixar l’alcohol pot comportar una disminució de la pressió arterial i del risc de patir malalties del cor. L’alcohol afavoreix l’enduriment arterial i l’augment del colesterol LDL, factors que es veuen reduïts quan se’n suspèn el consum. També disminueix el risc d’ictus, ja que l’alcohol interfereix amb la correcta coagulació de la sang.
La salut mental també es veu clarament beneficiada. El consum habitual d’alcohol s’associa a ansietat i depressió, ja que altera neurotransmissors relacionats amb l’estat d’ànim. En deixar-lo, moltes persones noten més estabilitat emocional, més claredat mental i una capacitat més gran de gestionar l’estrès.
La nutrició i el pes corporal també poden millorar. L’alcohol aporta calories buides que no tenen cap valor nutricional i que poden afavorir l’augment de pes. En eliminar-les, és més senzill mantenir un pes saludable i seguir una alimentació equilibrada. A més, moltes persones informen de més energia i menys ganes de consumir aliments poc saludables.
El sistema immunitari també es reforça. L’alcohol debilita les defenses i altera la microbiota intestinal, un element essencial per a la resposta immune. En deixar de beure, aquesta microbiota es reequilibra i el cos augmenta la seva capacitat de combatre infeccions.
Finalment, abandonar el consum d’alcohol pot tenir un impacte positiu en la vida emocional i social. Sense la influència d’aquesta substància, la comunicació interpersonal sol ser més clara i disminueixen els conflictes. Moltes persones afirmen sentir una major estabilitat emocional i un benestar més complet.
Deixar l’alcohol pot suposar un repte, però els beneficis a llarg termini en salut i qualitat de vida són considerables i sovint transformadors.
