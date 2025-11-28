Ho has de saber: Què li passa al teu cos si prens canyella cada dia
Aquesta espècia mil·lenària aporta diversos beneficis, però el consum excessiu pot ser perjudicial per la salut
La canyella, utilitzada des de fa segles tant a la cuina com en remeis tradicionals a Catalunya i a les comarques gironines, destaca per les seves propietats antioxidants i antiinflamatòries. Gràcies al seu contingut en polifenols, ajuda a reduir l’estrès oxidatiu i pot contribuir a prevenir malalties cròniques.
A més, la canyella pot millorar la sensibilitat a la insulina i ajudar a estabilitzar els nivells de glucosa en sang, fet especialment rellevant per a persones amb resistència a la insulina o diabetis tipus 2. Alguns estudis indiquen també que els seus compostos podrien tenir un paper beneficiós en la funció cerebral, afavorint la memòria, la concentració i dificultant el desenvolupament de proteïnes vinculades a malalties neurodegeneratives.
A nivell digestiu, aquesta espècia és coneguda per estimular els sucs gàstrics i alleujar molèsties com la inflor o l’excés de gasos, millorant així el benestar gastrointestinal.
Tot i els seus avantatges, cal consumir-la amb moderació. La canyella, especialment la varietat Cassia, conté cumarina, un compost que en excés pot resultar tòxic per al fetge i els ronyons. Per aquest motiu, per a un ús habitual es recomana prioritzar la canyella de Ceilan, més segura i amb nivells molt més baixos d’aquesta substància.
