Els consells del cardiòleg: compte amb prendre ibuprofèn a demanda
Automedicar-se està molt normalitzat, però compte amb els seus greus efectes
Cristina Sebastià
Compte amb els medicaments que prens. Hi ha certs fàrmacs que prenem per costum quan ens fa mal alguna cosa i això és un greu error. L'expert en el tema ens explica com un simple analgèsic pot afectar òrgans vitals com el cor.
El cardiòleg Aurelio Rojas, conegut en xarxes socials com a doctorrojass, ha publicat un vídeo a Instagram on explica com un d'ells -l'ibuprofèn- pot afectar el cor i quines alternatives podem fer servir al seu lloc.
Efectes de l'ibuprofèn al cor
"L'ibuprofèn és un dels fàrmacs més utilitzats, però des del punt de vista del cor és dels pitjors", comença dient el cardiòleg.
Rojas explica que “l'ibuprofèn augmenta el risc d'infart i de trombosi”. A més, afegeix que aquest fàrmac també pot augmentar la pressió arterial, retenir líquids i empitjorar la funció del ronyó.
"L'ibuprofèn bloqueja la COX-2, una via que protegeix les artèries. Això provoca menys prostaciclines, unes molècules que s'encarreguen de dilatar els vasos sanguinis, i més vasoconstricció, és a dir, més estrenyiment dels vasos sanguinis".
Alternatives més segures
El doctor Rojas recomana que, si patiu hipertensió, insuficiència cardíaca o alguna malaltia coronària, extremeu les precaucions i eviteu el paracetamol. "Hi ha alternatives més segures que l'ibuprofèn", explica, i posa d'exemple el cas del paracetamol o el naproxèn.
En tot cas, el paracetamol triga més a fer efecte, però té menys efectes secundaris que l'ibuprofèn. I el naproxèn també actua més lent que l'ibuprofèn, però té un efecte més prolongat.
