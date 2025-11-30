Si agafes la grip i un altre d'aquestes malalties, la probabilitat de mort es pot multiplicar per tres
La grip provoca més morts que els accidents de trànsit
Rebeca Gil
La grip causa moltes morts anuals al nostre país. Durant la campanya del 2019/2020, el Sistema de Vigilància de la Grip de l'Institut de Salut Carles III va atribuir a aquest virus unes 3.900 morts. Recordem que durant aquesta campanya, estàvem en plena Covid-19.
Com assenyala el doctor Estanislao Nistal Villán, director del Grup de Recerca Virologia i Immunitat Innata de la Universitat CEU Sant Pablo (USPCEU): “Malgrat que estem habituats a la paraula grip, aquesta malaltia es relaciona a Espanya amb més morts que els produïts per accidents de trànsit”.
"Hi ha diferents condicions físiques, d'edat, o malalties que fan que els pacients que desenvolupin grip tinguin un risc alt de patir complicacions i de morir”.
Conèixer cada any quins factors agreugen la grip
Per això l'interès que molts investigadors tenen a conèixer els factors que agreugen aquesta patologia durant l'època de la grip cada any.
En aquest sentit, un estudi publicat a la revista International Journal of Infectious Diseases, coordinat per l'USPCEU, en col·laboració amb la Unitat d'Immunologia i Trasplantaments del Centre Nacional de Microbiologia de l'Institut de Salut Carlos III (ISCIII), ha conclòs que aquest any:
Patir grip i pneumònia bacteriana alhora pot incrementar més de tres vegades el risc de mort.
Per arribar a aquesta conclusió, els investigadors han analitzat dades de més de 48.000 pacients publicats entre 2010 i 2020, provinents de 135 estudis desenvolupats a 28 països, a la recerca de les principals causes que incrementen la gravetat en cas de grip.
Els resultats apunten cap a les infeccions pulmonars bacterianes com a un dels factors de risc més rellevants en infeccions per virus de la grip.
La prevenció de pneumònies bacterianes, una de les claus
Com detallen Javier Arranz-Herrero i Jesús Presa, primers autors de l'estudi:
"Alguns dels bacteris que causen aquestes pneumònies secundàries poden viure al nostre cos i colonitzar el nostre aparell respiratori superior o infectar-nos des de l'exterior. Els més habituals, com Streptococcus pneumoniae i Staphylococcus aureus, són responsables de més del 60% de les pneumònies bacterianes associades a la grip”.
El doctor Estanislao Nistal Villán, director de l'USPCEU, apunta que l'anàlisi dona dades especialment interessants, com ara que la grip, unida a infecció pulmonar bacteriana, incrementa més de tres vegades el risc de mort.
Aquesta conclusió fa que prevenir les pneumònies d'origen bacterià sigui fonamental per rebaixar el risc de mortalitat en cas de pacients amb grip. El problema és que l'estudi també assenyala la possibilitat que s'estiguin infradiagnosticant les complicacions bacterianes en casos de grip.
Per això, els investigadors insisteixen en la necessitat d'afrontar estratègies de prevenció, diagnòstic i tractament antibiòtic en casos en què hi hagi un risc alt de complicacions associades a les infeccions gripals.
A més d'aquest tipus de pneumònies, els investigadors han identificat altres malalties que també augmenten el risc de mort en cas de coinfecció amb grip, entre les quals:
- Malalties hematològiques cròniques
- Desordres neurològics
- Insuficiència renal
- Immunosupressió
- Malalties hepàtiques
- Malalties cardiovasculars cròniques
Els bacteris van ser els responsables de la mortalitat de l'epidèmia de la grip de 1918?
Una de les curiositats que es deriven d'aquesta investigació és que planteja si gran part de la mortaldat (uns 50 milions) que va produir la pandèmia de la mal anomenada “grip espanyola” de principis del segle XX, potser es deuria a les infeccions bacterianes associades als casos de grip.
“Més del 90% de les necròpsies de pulmó analitzades de morts per grip durant la pandèmia del 1918 tenien una alta pressa de bacteris, cosa que va poder estar associada a una letalitat més elevada que la causada únicament per la infecció viral”, apunten els autors.
El que és clar és que els resultats apunten que per millorar el pronòstic dels pacients amb infeccions gripals són factors clau:
- La prevenció mitjançant la vacunació
- Unida a mesures de contenció de salut pública
El diagnòstic precoç
El tractament adequat de les infeccions bacterianes per prevenir la possible aparició d'altres bacteris cada cop més resistents a antibiòtics.
La crisi de la COVID-19 ha posat en relleu la necessitat urgent de desenvolupar noves estratègies que permetin millorar el nostre sistema de salut per identificar i reduir riscos concrets, assenyalen també els investigadors.
La població infantil i la gent gran són els grups de més risc de patir complicacions per la grip:
"Aquest treball intenta emfatitzar amb valors concrets els punts febles que s'han de tenir en compte per afrontar una millor atenció davant de la grip", conclouen els autors de l'estudi.
- Evacuen en helicòpter el conductor d’una ambulància després d’un xoc amb un camió a Gualta
- Localitzat el conductor de 29 anys que ha provocat un accident a l'AP7 a Aiguaviva per circular en direcció contrària
- Els Mossos busquen un home que ha provocat un accident a Aiguaviva després de circular en direcció contrària per l'AP-7
- Un cotxe cau a les vies del tren després d’un xoc múltiple a la C-66 a Celrà
- Per què la meva perruquera votarà Sílvia Orriols?
- Desmantellen una granja de mòbils que enviava 2,5 milions d'SMS al dia per a ciberestafes
- Un cotxe s'encasta contra un semàfor al centre de Girona
- Projecten un parc solar a Torrent de la mida de 17 camps de futbol