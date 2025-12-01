Els nous perfils de pacients amb càncer de pulmó: vapejadors, joves i no tants homes
Aquest tipus de càncer no presenta símptomes
Rafa Sardiña
Aquest 2025, la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica (SEOM) va estimar que hi hauria 34.506 nous casos de càncer de pulmó a Espanya. El passat 17 de novembre es va celebrar el dia mundial d'aquesta malaltia.
És el tercer tumor més diagnosticat —per darrere del càncer de còlon i recte, i mama— que, fins ara, tenia un perfil clar: home, fumador, més gran de 60 anys i malaltia avançada. Tot i això, les dones ja representen un de cada quatre casos (el 27%). El doctor Carlos Camps, conseller emèrit de la Fundació ECO, explica que "la raó és que les dones comencen a patir els efectes del tabaquisme, els danys dels quals sempre apareixen a llarg termini".
Un fumador no emmalalteix en començar a fumar, sinó després de vint o trenta anys. Per això encara han de passar gairebé dues generacions per veure completament els efectes del tabac a la població femenina. "Diagnostiquem millor gràcies a millors tècniques, però també està augmentant la incidència, especialment en dones. Durant anys es va considerar un càncer masculí, entre cometes, però ara veiem com les xifres s'igualen".
La majoria dels casos, en persones fumadores
Tot i ser fumador passiu és un factor de risc per patir càncer de pulmó, l'oncòleg matisa que "al voltant del 90% dels casos ocorren en persones fumadores. Tot i això, cada vegada veiem més dones no fumadores que desenvolupen aquest tipus de tumors. És un fenomen que estem observant amb més freqüència en els últims anys".
Lleis antitabac estrictes, espais completament lliures de fum i, sobretot, augmentar de manera notable el preu del tabac,
Quan un pacient fumador és diagnosticat amb aquest tumor, la primera mesura és “deixar de fumar”, encara que “faci 30 o 40 anys que fumi”. I el doctor Camps atribueix la manca d'educació sanitària. "És veritat que la població general fuma menys que abans, però els joves fumen més que fa 20 anys, només que amb altres mètodes: vapejadors, catximbes... I això és molt preocupant".
Per això, que s'aposti per més mesures antitabac, ja que els missatges "amenaçadors" dels paquets sembla no fer efecte. En molts països "han funcionat mesures molt clares: lleis antitabac estrictes, espais completament lliures de fum i, sobretot, augmentar de manera notable el preu del tabac".
Per als joves, que el “tabac sigui molt car és una barrera molt efectiva”, perquè ho fa inaccessible per a “un cafè” o per a “un cap de setmana”.
El càncer de pulmó no presenta símptomes
Tot i que continua sent un càncer greu, la supervivència està augmentant gràcies als avenços en investigació. "Cada vegada identifiquem més mutacions i això permet tractaments dirigits més eficaços. A més, la immunoteràpia ha suposat un canvi enorme: està millorant la supervivència i, en alguns estadis, combinada amb cirurgia i quimioteràpia, permet fins i tot la curació".
Això sí, el doctor aclareix que "no podem parlar del càncer de pulmó com una sola malaltia: hi ha molts tipus i situacions clíniques diferents".
Un dels reptes més grans d'aquest tumor és que els símptomes "no es noten". La persona conviu amb símptomes com ara tos persistent o manca d'aire, però els atribueix a l'hàbit tabàquic i no consulta fins que la malaltia està avançada, que és l'escenari més habitual.
Per tant, cal apostar per la implementació del cribratge, que "mitjançant TAC de baixa dosi podria ser útil en el futur, però és insuficient si es fa servir sol".
"Hauríem de complementar-ho amb anàlisis moleculars en sang, capaces de detectar ADN tumoral circulant molt abans que el càncer sigui visible. Això permetria diagnosticar abans i millorar resultats", matisa el doctor Camps.
I és que un càncer de pulmó detectat precoçment pot canviar completament la supervivència: “detectar un tumor en fases inicials pot portar a la curació en un percentatge molt alt dels casos”.
