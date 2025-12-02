Aquesta dieta pot evitar una malaltia de l'ull que afecta 5 milions de persones
Diversos estudis assenyalen que els nutrients tenen un paper clau en la prevenció i millora de l’ull sec
L’ull sec és una de les principals causes de consulta en oftalmologia. Es tracta d’una patologia en què l’ull no produeix prou llàgrima o bé aquesta no té la qualitat adequada per garantir una correcta lubricació ocular. Entre els símptomes més freqüents hi ha la irritació, la sensació de sequedat, la percepció de cos estrany i, en casos més avançats, alteracions de la visió. A l'Estat espanyol, s’estima que més de 5 milions de persones pateixen aquesta afecció, una xifra que els especialistes preveuen que continuarà augmentant.
Segons el professor José Manuel Benítez del Castillo, president de la Societat Espanyola d’Oftalmologia, el context actual —treball continuat davant de pantalles, calefacció i aire condicionat, pol·lució i determinats fàrmacs— afavoreix l’aparició d’ull sec. A més, destaca que la nutrició és un factor rellevant tant en la prevenció com en el tractament, ja que un adequat aportament de nutrients pot reduir la inflamació i contribuir al bon estat de la superfície ocular.
Numeroses investigacions han analitzat el paper dels greixos poliinsaturats. S’ha observat que una dieta rica en omega-6 pot multiplicar fins a 2,5 vegades el risc de desenvolupar ull sec. Per contra, els omega-3, abundants en el peix blau, presenten propietats antiinflamatòries, ajuden a regular el metabolisme i resulten beneficiosos per a la salut ocular. “Els omega-6 són proinflamatoris, mentre que els omega-3 protegeixen la superfície ocular”, afirma Benítez del Castillo, que conclou que un adequat consum d’omega-3 redueix la probabilitat de patir aquesta patologia. També tenen un paper positiu les vitamines A, D i C i substàncies com la cúrcuma.
La doctora Usune Etxeberria, investigadora en nutrició i salut, recorda que l’alimentació influeix igualment sobre la microbiota intestinal, un factor clau per mantenir la inflamació sota control i evitar alteracions que poden manifestar-se en forma d’ull sec o altres problemes oculars. Una microbiota diversa i equilibrada és fonamental per preservar la salut en general i la dels ulls en particular.
Per prevenir l’ull sec, Etxeberria recomana prioritzar els aliments d’origen vegetal i escollir, en cas d’incloure productes animals, opcions de qualitat: ous, peix blau de petit tamany o carns no ultraprocessades. Subratlla que el primer pas és omplir la cistella amb productes frescos, locals i de temporada, evitant els ultraprocessats rics en sucres afegits, farines refinades, greixos trans i additius.
Entre els aliments més recomanats destaquen:
- Cereals integrals
- Verdures i hortalisses
- Fruita fresca
- Carn no ultraprocessada
Segons els especialistes, una alimentació equilibrada, rica en omega-3 i basada en aliments reals és una eina efectiva per reduir el risc de desenvolupar ull sec i millorar la salut ocular.
