Aquesta és la millor llet que pots comprar al supermercat, segons un nutricionista reconegut
El nutricionista Juanmi Pons analitza diferents tipus de llet i begudes vegetals que es venen als supermercats de Catalunya i valora quines considera més naturals
El nutricionista i entrenador personal Juanmi Pons ha compartit a les seves xarxes una anàlisi detallada de diversos tipus de llet i begudes vegetals disponibles als supermercats catalans. La seva valoració, feta de manera molt directa, pretén aclarir quines opcions són més saludables i quines es consideren massa processades.
Pons puntua cada producte del 0 al 10, explicant què li agrada i què no de cadascun, amb l’objectiu de mostrar ràpidament quines alternatives són, al seu parer, més properes a una llet mínimament manipulada.
Comença amb la llet sencera, a la qual dona un 5 sobre 10, destacant que és la menys processada i, per tant, la més “natural” dins de l’oferta industrial. Tot i això, remarca que aquesta consideració no implica recomanar-la sense reserves.
La llet semidesnatada rep només un 3, ja que la veu massa allunyada de la llet original pel fet d’haver-ne modificat el greix. La versió sense lactosa baixa encara més, fins a un 2, perquè és, segons diu, “igual que l’anterior, però més processada” arran dels tractaments necessaris per eliminar la lactosa.
La llet desnatada tampoc millora la puntuació i també queda en un 2, perquè, en retirar-hi gairebé tot el greix, esdevé —segons Pons— la més processada i la que aporta menys nutrients.
El nutricionista també analitza les begudes vegetals, que cada vegada ocupen més espai als lineals dels establiments. Una beguda de soja 0% sucres obté un 2, i Pons afirma que no la recomana en cap cas, qualificant la soja com un producte “noció”. La beguda d’ametlles rep la mateixa nota i es considera un ultraprocessat, sobretot per la llarga llista d’additius, estabilitzants i conservants.
Després de repassar totes les opcions, el missatge final de Pons és contundent: no recomana cap tipus de llet, ja que considera que és un aliment propi d’animals herbívors i que el seu consum continuat podria perjudicar la salut intestinal humana.
