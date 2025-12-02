Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Aquesta és la millor llet que pots comprar al supermercat, segons un nutricionista reconegut

El nutricionista Juanmi Pons analitza diferents tipus de llet i begudes vegetals que es venen als supermercats de Catalunya i valora quines considera més naturals

Bruna Segura

Girona

El nutricionista i entrenador personal Juanmi Pons ha compartit a les seves xarxes una anàlisi detallada de diversos tipus de llet i begudes vegetals disponibles als supermercats catalans. La seva valoració, feta de manera molt directa, pretén aclarir quines opcions són més saludables i quines es consideren massa processades.

Pons puntua cada producte del 0 al 10, explicant què li agrada i què no de cadascun, amb l’objectiu de mostrar ràpidament quines alternatives són, al seu parer, més properes a una llet mínimament manipulada.

Comença amb la llet sencera, a la qual dona un 5 sobre 10, destacant que és la menys processada i, per tant, la més “natural” dins de l’oferta industrial. Tot i això, remarca que aquesta consideració no implica recomanar-la sense reserves.

La llet semidesnatada rep només un 3, ja que la veu massa allunyada de la llet original pel fet d’haver-ne modificat el greix. La versió sense lactosa baixa encara més, fins a un 2, perquè és, segons diu, “igual que l’anterior, però més processada” arran dels tractaments necessaris per eliminar la lactosa.

La llet desnatada tampoc millora la puntuació i també queda en un 2, perquè, en retirar-hi gairebé tot el greix, esdevé —segons Pons— la més processada i la que aporta menys nutrients.

El nutricionista també analitza les begudes vegetals, que cada vegada ocupen més espai als lineals dels establiments. Una beguda de soja 0% sucres obté un 2, i Pons afirma que no la recomana en cap cas, qualificant la soja com un producte “noció”. La beguda d’ametlles rep la mateixa nota i es considera un ultraprocessat, sobretot per la llarga llista d’additius, estabilitzants i conservants.

Després de repassar totes les opcions, el missatge final de Pons és contundent: no recomana cap tipus de llet, ja que considera que és un aliment propi d’animals herbívors i que el seu consum continuat podria perjudicar la salut intestinal humana.

