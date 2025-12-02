La grip aquest any ve fort: aquestes són les comunitats autònomes més afectades
Les dades revelen un fort augment dels contagis i de la gravetat del virus
Cristina Sebastià
Segons fonts oficials com el Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya (Sivic), aquest any la grip s'ha avançat dues setmanes respecte a les dades de l'any anterior. A més, els casos han brotat ràpidament i amb data de la setmana del 17 al 23 de novembre es van detectar 49.424 casos d'infeccions respiratòries greus a Catalunya.
En l'àmbit nacional, la taxa d'infeccions respiratòries agudes és de 479,3 casos/100.000 habitants, segons dades que continua actualitzant el sistema de vigilància d'infecció respiratòria aguda (Sivira), dependent del Ministeri de Sanitat.
Amb aquest panorama, diverses comunitats autònomes ja recomanen l'ús de màscares als centres sanitaris.
Màscares a Aragó
El president de la comunitat d'Aragó, Jorge Azcón, va confirmar el passat 26 de novembre que preveia l'obligatorietat de la màscara a hospitals i centres de salut.
L'ordre, que ja apareix al Butlletí Oficial d'Aragó, dona l'opció que els centres sanitaris obliguin a fer servir màscara als seus professionals sanitaris.
La província de Saragossa és la que es troba en una situació més alarmant. Acumula una incidència de 76,1 casos cada 100.000 habitants i ja es considera una epidèmia.
La situació a Osca i Terol és menys preocupant: actualment compten amb 28,9 i 30,7 casos cada 100.000 habitants, respectivament.
Grip en altres comunitats autònomes
A la Comunitat de Madrid, la incidència és de 42,42 casos per 100.000 habitants i supera també el llindar epidèmic.
La comunitat de Castella i Lleó ha començat a habilitar punts de vacunació sense cita prèvia els caps de setmana. Amb aquesta mesura, pretenen evitar arribar als llindars epidèmics que s'estan veient a altres zones d'Espanya.
La situació també preocupa a Galícia, on la incidència ha arribat als 51,4 casos per cada 100.000 habitants.
