Un dentista revela cada quant cal canviar el raspall de dents si no vols patir infeccions
Un expert adverteix que les fibres es deterioren ràpidament i poden acumular milions de bacteris si no es renova el raspall amb la periodicitat adequada
La salut bucodental és essencial per al benestar general, i una part important d’aquesta cura és mantenir en bon estat els instruments d’higiene. Tot i així, moltes persones descuiden la freqüència amb què haurien de substituir el raspall de dents.
El dentista i divulgador Simón Pardiñas ha explicat en un vídeo que les fibres del raspall poden danyar-se amb facilitat, sobretot si s’aplica una tècnica incorrecta o es pressiona massa durant el raspallat. Segons destaca, aquest hàbit pot malmetre dents i genives.
L’expert recomana canviar el raspall cada tres mesos. A més, en cas d’haver patit una infecció vírica o bacteriana, el canvi s’hauria de fer immediatament, ja que el raspall pot acumular milions de bacteris perjudicials.
Com a criteri senzill, Pardiñas proposa renovar-lo amb cada estació de l’any: primavera, estiu, tardor i hivern. Recorda que substituir-lo regularment no només és una qüestió d’higiene, sinó també de mantenir-ne la funcionalitat, ja que les fibres són l’element clau per eliminar la placa bacteriana i els residus d’aliments.
Renovar el raspall amb la periodicitat adequada ajuda a evitar l’acumulació de microorganismes i garanteix una higiene bucodental més eficaç.
