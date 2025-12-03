Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un dentista revela cada quant cal canviar el raspall de dents si no vols patir infeccions

Un expert adverteix que les fibres es deterioren ràpidament i poden acumular milions de bacteris si no es renova el raspall amb la periodicitat adequada

Un dentista revela cada quant cal canviar el raspall de dents si no vols patir infeccions / karlyukav

Bruna Segura

Girona

La salut bucodental és essencial per al benestar general, i una part important d’aquesta cura és mantenir en bon estat els instruments d’higiene. Tot i així, moltes persones descuiden la freqüència amb què haurien de substituir el raspall de dents.

El dentista i divulgador Simón Pardiñas ha explicat en un vídeo que les fibres del raspall poden danyar-se amb facilitat, sobretot si s’aplica una tècnica incorrecta o es pressiona massa durant el raspallat. Segons destaca, aquest hàbit pot malmetre dents i genives.

L’expert recomana canviar el raspall cada tres mesos. A més, en cas d’haver patit una infecció vírica o bacteriana, el canvi s’hauria de fer immediatament, ja que el raspall pot acumular milions de bacteris perjudicials.

Com a criteri senzill, Pardiñas proposa renovar-lo amb cada estació de l’any: primavera, estiu, tardor i hivern. Recorda que substituir-lo regularment no només és una qüestió d’higiene, sinó també de mantenir-ne la funcionalitat, ja que les fibres són l’element clau per eliminar la placa bacteriana i els residus d’aliments.

Renovar el raspall amb la periodicitat adequada ajuda a evitar l’acumulació de microorganismes i garanteix una higiene bucodental més eficaç.

