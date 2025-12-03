“Pillow face” o cara de coixí: què és i com evitar l'efecte que omple les consultes dels metges
La doctora Victoria Núñez Vera alerta que l’ús inadequat d’àcid hialurònic pot provocar rigidesa, pèrdua d’expressió i un volum poc natural al rostre
L'especialista en Cirurgia Oral i Maxil·lofacial i Medicina Estètica facial, Victoria Núñez Vera, adverteix sobre un fenomen cada vegada més present a consultes i xarxes socials: la coneguda “cara de coixí”. Segons explica, aquest efecte es caracteritza per un rostre inflat, arrodonit i sense definició, amb faccions que perden el seu relleu i una expressió que es torna estàtica. No es tracta d’un signe d’envelliment, sinó del resultat d’un ús excessiu o inadequat d’àcid hialurònic.
L’especialista indica que el problema apareix quan els farciments s’apliquen sense una planificació global, amb productes massa rígids o en capes superficials, generant un volum fix i artificial. El terme va sorgir a les xarxes socials, on es comparava l’aspecte d’algunes cares sobretractades amb un coixí per la manca d’estructura facial.
Tot i que sovint és un efecte reversible, Núñez Vera alerta que el manteniment prolongat d’aquests farciments pot alterar els compartiments grassos i la dinàmica muscular, provocant inflor persistent fins i tot quan el producte ja no és visible. A més, el pes afegit pot accelerar la flacciditat en distendre els lligaments de suport.
La causa principal, assenyala, són els farciments aplicats sense tenir en compte l’anatomia ni la mobilitat natural del rostre. També critica intentar corregir la flacciditat només amb volum: “Intentar tensar omplint és un error; el correcte és reposicionar”.
Pel que fa a la detecció precoç, destaca que els primers indicis són la rigidesa del gest, la pèrdua d’expressió en somriure i la desaparició de relleus naturals com el pòmul o la línia mandibular. Algunes pacients, diu, ni tan sols perceben l’excés, de vegades relacionat amb una lleu dismòrfia facial.
Com eliminar la “cara de coixí”
El tractament indicat és la hialuronidasa, un enzim que dissol l’excés d’àcid hialurònic. El seu efecte és ràpid i continua actuant durant les 24 hores posteriors. Abans de la seva aplicació, és imprescindible realitzar una prova d’al·lèrgia.
Després de dissoldre el producte, la doctora recomana esperar dues setmanes perquè els teixits es reajustin abans de valorar noves opcions estètiques, com la bioestimulació, els farciments profunds o la cirurgia facial.
Núñez Vera subratlla la importància de la formació continuada dels professionals, especialment en el diagnòstic i la gestió d’aquest tipus d’efectes indesitjables.
Finalment, envia un missatge de moderació: “L’objectiu no és semblar una altra persona, sinó recuperar l’harmonia i l’expressió natural del mateix rostre.”
