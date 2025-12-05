Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'ansietat de rendiment explicada per l'experta en psicologia

Segurament l'has patit en més d'una ocasió

T'ha passat que t'has quedat en blanc en algun moment important?

T'ha passat que t'has quedat en blanc en algun moment important? / freepik

Cloe Bellido

Quan volem fer una cosa bé sovint ens posem pressió. Això pot provocar ansietat de rendiment. I a conseqüència d'això el nostre resultat pot ser pitjor. La psicòloga Àngela Fernández ens explica què és, com detectar-la i com superar-la.

Fernández assenyala que és comú que, fins i tot després de preparar-se a consciència per a una tasca que es domina, el rendiment falli a l'instant decisiu. "Et quedes en blanc, et bloqueges o et poses tan nerviós que tot surt malament", explica.

El bloqueig del cos davant de la pressió

La psicòloga detalla que, en aquestes situacions, el cos entra en un estat d'alerta i activa el sistema nerviós simpàtic. Això provoca símptomes com l'augment del ritme cardíac, sudoració, dolor abdominal i pensaments repetitius centrats en la idea de “he de fer-ho bé”.

Aquest patró, afirma, no és signe d'incapacitat, sinó que el cos intenta protegir-se davant d'una amenaça percebuda.

El focus en la tasca, no en el resultat

Per gestionar aquests episodis, Fernández recomana enfocar-se en la tasca en lloc del resultat, practicar respiracions profundes i observar la situació amb més perspectiva.

Segons explica, aquestes estratègies ajuden que el cos es calmi i la ment pugui actuar amb més claredat.

"La clau no és eliminar l'ansietat, sinó aprendre a reconèixer-la i conviure-hi", conclou la psicòloga.

