Ribeiro Do Couto, neuropsicòleg: "La sobreestimulació està afectant molt negativament la nostra salut cognitiva"
Els perills dels estímuls constants
Cloe Bellido
Els estímuls constants són el que marquen la societat del segle XXI. Que això s'hagi normalitzat, no vol dir que sigui saludable. Així doncs, aprendre a avorrir-se i a frustrar-se és molt important per a la nostra salut física i mental. Aquesta és una de les reflexions que va fer Ribeiro Do Couto, neuropsicòleg i especialista en neuromodulació, en el pòdcast 'Té Sentit Pòdcast' d'Eli Romero.
Ribeiro va alertar de com la sobre informació i la sobreestimulació constants estan afectant les nostres funcions cognitives i emocionals. Segons va explicar, un dels problemes més grans comença només despertar-se: "La primera cosa que fem quan ens despertem, la majoria d'éssers humans, és mirar el mòbil, que fins i tot el tenim dins de l'habitació".
L'expert va comparar el cervell amb un ordinador: cada responsabilitat o preocupació és com una finestra oberta. Quan el nombre de finestres és excessiu, tot comença a alentir-se. “Si nosaltres pensem quantes finestres tenim obertes, és increïble totes les preocupacions que tenim”, va assenyalar.
Desconnectar per viure
Davant aquest escenari, Ribeiro proposa recuperar hàbits tan simples com passar 30 minuts sense telèfon o escriure un diari. "Una cosa tan senzilla com escriure el diari, fer un journaling, és fonamental, tenir un quadern bonic", va recomanar, destacant que plasmar pensaments en paper ajuda a processar i alliberar càrrega mental.
El missatge final és clar: per protegir la nostra salut mental en un món hiperconnectat, ens cal tornar a permetre'ns el silenci, el buit i el descans cognitiu.
