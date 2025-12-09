Treballar el transvers abdominal és la solució pels dolors d'esquena?
Però què és el transvers abdominal?
Rafa Sardiña
El dolor d'esquena és un mal molt freqüent: males postures en la cadira, en caminar, agafar més pes del que ens pertoca, malalties, etc. Així doncs, hi ha infinitat de possibilitats que fa que la nostra esquena acabi ressentida. Fa anys enrere es van relacionar aquests dolors amb el transvers abdominal. Ara, gràcies a la ciència, tenim una visió més àmplia sobre quina és realment la funció del transvers abdominal per a la nostra esquena i alleujament del dolor.
El transvers abdominal forma part de la musculatura profunda que aporta estabilitat i suport al tronc. Contribueix a regular la pressió abdominal i protegeix, en certa manera, els òrgans interns i la columna vertebral. Des del punt de vista del dolor lumbar o del sòl pelvià, és un múscul rellevant, però no necessàriament l'únic protagonista, explica Aser Donado, vocal de la Junta de Govern del Col·legi Professional de Fisioterapeutes de la Comunitat de Madrid (CPFCM).
A diferència del recte abdominal o els oblics —que tenen una funció més mobilitzadora o de moviment del tronc— el transvers abdominal treballa més l'estabilització. Durant molt de temps es va pensar que era la clau del dolor lumbar. "Als anys 90 es van publicar estudis que mostraven que, en persones amb dolor lumbar, la seva activació s'endarreria lleugerament abans de certs moviments de braços o cames".
Això va portar a convertir-lo en “culpable” del dolor lumbar. Tot i això, com recalca Donado, amb el temps s'ha vist que el seu retard d'activació no ho explica tot: treballar específicament aquest múscul ajuda algunes persones, però no és la solució universal. A més, es va comprovar que, encara que el dolor millorés, aquest timming no sempre canviava.
Cal enfortir si hi ha dolor lumbar?
El fisioterapeuta madrileny recalca que "es pot valorar i entrenar", però només és una opció més dins d'un abordatge global. Es pot treballar mitjançant exercicis, respiració o control motor, però no és imprescindible en tots els casos. Depèn del pacient, dels seus símptomes i de quins factors estiguin contribuint al dolor.
Per a esportistes sense problemes específics, “treballar el transvers abdominal de manera aïllada no sol ser necessari. En la majoria dels gestos esportius –multiarticulars i complexos– aquest múscul ja s'activa de forma natural”. Només tindria sentit un treball més específic si hi ha una debilitat clara, una disfunció concreta o problemes associats com els del sòl pelvià.
Això no obstant, es pot treballar en fases inicials o amb persones que necessiten activar-lo de manera més conscient, però sempre dins un programa raonable, segur i progressiu. Tot i que no el considera un múscul “màgic”.
Com el podem treballar a casa?
Aser Donado ens en dona la recepta: millorar l'estil de vida, dormir bé, mantenir hàbits saludables i fer activitat física regular són factors molt més importants.
I és que, no hi ha evidència que entrenar-lo de manera aïllada en persones sanes tingui utilitat preventiva o millori el seu rendiment.
