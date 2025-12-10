Compte: Aquests són els aliments que més perjudicen la salut del cor segons un cardiòleg expert
L’especialista assenyala diversos productes habituals en la dieta que, consumits amb freqüència, incrementen el risc cardiovascular
L’alimentació és clau per mantenir un cor saludable i prevenir malalties cardiovasculars, responsables de més d’un 25% de les morts a l'Estat espanyol. El cardiòleg Aurelio Rojas, de 35 anys, explica que molts dels seus pacients amb hipertensió, triglicèrids elevats, inflamació crònica o excés de greix visceral tenen un patró comú: el consum habitual d’aliments que semblen inofensius però que perjudiquen el cor.
Rojas adverteix que, malgrat la proliferació de suplements, dietes estrictes i productes etiquetats com a “fit”, sovint la solució passa per reduir certs aliments molt presents en el dia a dia.
Entre els productes que el cardiòleg recomana evitar o limitar destaquen:
- Processats càrnics com salsitxes, embotits o carns fredes, rics en nitrits i nitrosamines, substàncies relacionades amb un major risc cardiovascular i amb diversos tipus de càncer.
- Cereals ultraprocessats, que generen pics glucèmics similars als d’un refresc.
- Salses ensucrades com el quètxup o la barbacoa, que eleven glucosa i insulina i afavoreixen la inflamació. Segons el cardiòleg, la salsa barbacoa conté aromes artificials que s’han vinculat a un increment del risc de càncer.
- Begudes i llets vegetals saboritzades, especialment les amb sabors afegits com xocolata o sucre, que aporten molta més quantitat de sucre de la que aparenten.
- Productes light, que tot i tenir menys greix, acostumen a incorporar més additius, midons i sucre. Rojas destaca que “alguns iogurts light poden arribar a tenir tanta o més quantitat de sucre que una galeta”.
Tot i això, el especialista insisteix que “no es tracta de prohibir”, sinó d’entendre que el problema real és la freqüència de consum. Assegura que prendre aquests aliments de manera puntual no representa un risc significatiu, però consumir-los cada dia sí que pot tenir un impacte acumulatiu en la salut del cor.
Rojas conclou que la millor defensa és optar per menjar real, casolà i poc processat, evitant etiquetes complicades i apostant per una alimentació senzilla i equilibrada.
